Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους και έξι ακόμα τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυρά σε πάρτι που γινόταν σε γειτονιά του Μέμφις, στο Τενεσί των ΗΠΑ, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Κατά την έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν συνολικά 8 θύματα, με δύο εξ αυτών να έχουν χάσει τη ζωή τους επί τόπου», ανέφερε η αστυνομία του Μέμφις σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ. Ένας από τους τραυματίες παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Υπήρχε ένα πάρτι που γινόταν χωρίς άδεια», ανακοίνωσε η αστυνομία.

Περίπου 200-300 άτομα είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο όπου γινόταν το πάρτι, στην γειτονιά Orange Mound, που - από ότι φαίνεται στα βίντεο που ανέβηκαν στα socaila media - είναι συνοικία αφροαμερικανών και μεταναστών.

Η αστυνομία αναζητά τουλάχιστον δύο υπόπτους, σύμφωνα με το CBS News.

«Πιστεύουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο άτομα που πυροβόλησαν κατά το περιστατικό», δήλωσε στο CBS News η προσωρινή αρχηγός της αστυνομίας του Μέμφις Σέρελιν Ντέιβις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

