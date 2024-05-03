Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα - Με 100% πληρότητα τα πλοία

Κορυφώνεται σήμερα Μεγάλη Παρασκευή η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα καθώς αναμένεται να αναχωρήσει και το τελευταίο μεγάλο κύμα από την Αττική προς την περιφέρεια.

Τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά αποπλέουν με 100% πληρότητα για τα νησιά με τους εκδρομείς να αναχωρούν από νωρίς το πρωί.

Αυξημένη θα είναι και η κίνηση στην Εθνική Οδό και στα δύο ρεύματα, τόσο προς την Κόρινθο όσο και προς τη Λαμία καθώς αντίστοιχα μεγάλο είναι το ποσοστό των εκδρομέων επιλέγουν την περιφέρεια ταξιδεύοντας με ΚΤΕΛ και αυτοκίνητα. Την ίδια ώρα επί ποδός βρίσκεται η τροχαία λόγω της αυξημένης κίνησης των οχημάτων.

Ειδικότερα, με πληρότητες που αγγίζουν 100% οι μετακινήσεις των Αθηναίων από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων με την κίνηση και στους δυο σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων να είναι μεγαλύτερη σε σχέση με πέρυσι, και μάλιστα αυξημένη κατά 20%.

Τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ αγγίζουν πληρότητα 100% για δρομολόγια σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Αιτωλοακαρνανίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μαγνησίας, Πιερρίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας και Ευβοίας.

Για σήμερα Μεγάλη Παρασκευή είναι προγραμματισμένα 250 δρομολόγια, εκ των οποίων τα 50 είναι έκτακτα, και το Μεγάλο Σάββατο 180 δρομολόγια.

Αυξημένα είναι και τα δρομολόγια από τον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων στη Λιοσίων, ξεπερνούν τα 100 καθημερινά, έως και το Μεγάλο Σάββατο και για τους 11 προορισμούς: Ευβοίας, Φθιώτιδας, Λάρισας, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Πιερίας, Φωκίδας, Ευρυτανίας, Λειβαδιάς, Θήβας.

Πτήσεις

Αυξημένη είναι και η κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, με τα αεροσκάφη να φεύγουν με πολύ υψηλές πληρότητες τόσο στο δίκτυο εσωτερικού όσο και στο δίκτυο εξωτερικού.

Για αύριο Μεγάλη Παρασκευή το σύνολο των πτήσεων (αφίξεις και αναχωρήσεις) από το «Ελ. Βενιζέλος» είναι 537, από αυτές οι 268 είναι αφίξεις και 269 αναχωρήσεις. Το Μεγάλο Σάββατο, το σύνολο των πτήσεων είναι 467, εκ των οποίων 238 αφίξεις και 229 αναχωρήσεις ενώ την Κυριακή του Πάσχα αναμένονται 437 συνολικά πτήσεις, 217 αφίξεις και 220 αναχωρήσεις. Για τη Δευτέρα του Πάσχα, 6 Μαΐου, το σύνολο των πτήσεων στο «Ελ. Βενιζέλος» είναι 504 ( αφίξεις 250 και αναχωρήσεις 254), για Τρίτη του Πάσχα, 7 Μαΐου, 533 πτήσεις, με 265 αφίξεις και 268 αναχωρήσεις και για Τετάρτη 8 Μαΐου, 516 πτήσεις ( 261 αφίξεις και 255 αναχωρήσεις) .

Οι προτιμήσεις των εκδρομέων

Κορυφαίοι προορισμοί εσωτερικού για το φετινό Πάσχα, σύμφωνα με στοιχεία της AEGEAN, από τις δυο μεγαλύτερες βάσεις της, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είναι:

Από Αθήνα, η παραδοσιακά δημοφιλής Κέρκυρα, ενώ η Ικαρία και η Σητεία αποτελούν την φετινή «έκπληξη» λόγω των υψηλών πληροτήτων στις πτήσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα Ιωάννινα, η Ζάκυνθος και η Κω.

Από Θεσσαλονίκη, φέτος ιδιαίτερη δημοφιλία γνωρίζει η Κως, η Σάμος, η Χίος, η Μυτιλήνη, η Ρόδος και η Λήμνος.

Μεγάλη κινητικότητα παρατηρείται και σε δημοφιλή δρομολόγια, όπως Αθήνα - Θεσσαλονίκη, Αθήνα - Ηράκλειο, Αθήνα - Ρόδος και Αθήνα - Χανιά.

Οι κορυφαίοι προορισμοί εξωτερικού από την βάση της Αθήνας είναι Μαρακές, Λισαβόνα, Μάλαγα, Νάπολη, Παρίσι και Στοκχόλμη, ενώ από τη βάση της Θεσσαλονίκη στις top προτιμήσεις είναι Παρίσι, Βαρκελώνη, Ρώμη, Λάρνακα, Βερολίνο, Φρανκφούρτη.

Η έξοδος ων εκδρομέων ξεκίνησε χθες καθώς πάνω από 84 χιλιάδες οχήματα έφυγαν από την Αττική.

Σύμφωνα με την Τροχαία, από τις 6 το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης έως τις 6 το απόγευμα πέρασαν 49.300 αυτοκίνητα από την Αθηνών-Κορίνθου και 35.009 από την Αθηνών-Λαμίας, δηλαδή συνολικά 84.309 οχήματα.

Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρσι είχαν φύγει προς Κόρινθο 45.547 οχήματα και 34.765 προς Λαμία.



