Μία αξέχαστη εμπειρία θα ζήσουν όσοι επιλέξουν να επισκεφτούν το Πάσχα ένα μικρό εκκλησάκι στην Αργολίδα.

Ο λόγος για το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται στο χωριό Δίδυμο μέσα σε έναν μικρό κρατήρα.

Πρόκειται για ένα μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο με δύο κρατήρες που έχουν κυκλικό σχήμα και είναι ορατοί από μακριά λόγω του μεγέθους τους. Ο μικρός κρατήρας έχει βάθος 80 μέτρα και διάμετρο 150 μέτρα.

Το σκηνικό που συνθέτει η φύση είναι παραμυθένιο.



