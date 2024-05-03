Ο «γρίφος» με την ψήφο των Σπαρτιατών - Το πιθανότερο σενάριο

Του Αντώνη Αντζολέτου

Οι ευρωεκλογές δεν είναι η μόνη πολιτική εξέλιξη που θα επηρεάσει τις ισορροπίες την τρέχουσα τετραετία. Οι κοινοβουλευτικές δυνάμεις αναμένουν το Εκλογοδικείο που θα κρίνει το μέλλον Σπαρτιατών και κατά πόσο θα αλλάξει η σημερινή σύνθεση και ανθρωπογεωγραφία της Βουλής. Όλα δείχνουν πως δεν είναι εύκολη η απόφαση για το κόμμα «βιτρίνα» του Ηλία Κασιδιάρη που ήδη δεν του έχει επιτραπεί η κάθοδος στις ευρωεκλογές. Οι απόψεις διίστανται και όλα μοιάζουν να είναι λογικά. Το επικρατέστερο σενάριο εξαρχής ήταν η αναλογική αναδιανομή των 12 εδρών. A' Αθήνας, Νότιος τομέας Αθήνας, Βόρειος Τομέας Αθήνας, Δυτικός Τομέας Αθήνας, Ανατολική Αττική, Β΄ Πειραιά, Αχαΐα, Ηράκλειο, Α΄ Θεσσαλονίκης, Β΄ Θεσσαλονίκης, Αιτωλοακαρνανία και Λάρισα είναι οι περιφέρειες που θα εμφανίσουν από ένα κενό. Υπενθυμίζεται πως οι Σπαρτιάτες έχουν μείνει πλέον με επτά βουλευτές, καθώς οι πέντε έχουν ανεξαρτητοποιηθεί.

Σύμφωνα με τα σενάρια που έχουν ήδη αναλύσει έμπειροι δημοσκόποι αν προκριθεί αυτή η λύση το πιθανότερο είναι η Νέα Δημοκρατία να αυξήσει τις έδρες της κατά πέντε ή έξι. Τρεις έδρες θα κέρδιζε ο ΣΥΡΙΖΑ, μία ή δύο το ΠΑΣΟΚ, μία το ΚΚΕ, μία η Πλεύση Ελευθερίας και καμία ή πιθανόν μία η Νίκη. Μπορεί, όμως να υπάρχει μια Βουλή που θα αποτελεί προϊόν δύο διαφορετικών ερμηνειών της λαϊκής βούλησης; Δηλαδή μίας του 2023 και μίας του 2024; Η πλειοψηφία των νομικών, ωστόσο θεωρεί πως αυτή θα ήταν η ορθότερη διευθέτηση του ζητήματος.

Το μεγάλο ζητούμενο για τους Συνταγματολόγους που αναλύουν αυτό το πρωτοφανές «εκλογικό αίνιγμα» είναι να μην αλλοιωθεί το αποτέλεσμα των περσινών εθνικών εκλογών. Η άλλη λύση που έχει ακουστεί ως πιθανή είναι να στηθούν βουλευτικές κάλπες μόνο στις συγκεκριμένες περιφέρειες από τις οποίες θα εκπέσουν οι βουλευτές. Σε αυτή την περίπτωση επισημαίνεται ο κίνδυνος μη σεβασμού του εκλογικού συστήματος. Θα εισάγονταν κατ΄ουσίαν εκ των υστέρων πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα για τις συγκεκριμένες έδρες. Πέρα από το γεγονός ότι θα πρέπει να κληθεί να ψηφίσει και πάλι σχεδόν το μισό εκλογικό σώμα, καθώς πρόκειται για τις πλέον πολυπληθείς περιφέρειες.

Το σενάριο που επίσης υποστηρίχθηκε – ήταν όμως το πιο αδύναμο – ήταν να γίνει μοίρασμα των εδρών ανά περιφέρεια στους πρώτους σε σταυρούς υποψηφίους από τα κόμματα που είχαν το μεγαλύτερο αδιάθετο υπόλοιπο. Αν γίνει κάτι τέτοιο, όμως θα βρεθούν με έδρες δυνάμεις που δεν πέρασαν το 3% τον περασμένο Ιούνιο και έμειναν εκτός Βουλής, όπως το ΜέΡΑ25.

Πηγή: skai.gr

