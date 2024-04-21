Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν θα μεταβεί στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα, από τις 24 έως τις 26 Απριλίου, για συνομιλίες αναφορικά με την Μέση Ανατολή, την Ουκρανία και την κατάσταση στην Νότια Σινική Θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι συνομιλίες έχουν στόχο «την ενίσχυση των διαύλων επικοινωνίας (και τη μείωση) του κινδύνου λανθασμένων υπολογισμών και σύγκρουσης», ανέφερε ένας ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Ο (Μπλίκνεν) θα διατυπώσει με σαφήνεια και ειλικρίνεια τις ανησυχίες μας για θέματα που κυμαίνονται από τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις αθέμιτες οικονομικές και εμπορικές πρακτικές έως τις παγκόσμιες οικονομικές συνέπειες της βιομηχανικής ικανότητας (της Κίνας)... τις βαθιές μας ανησυχίες σχετικά με την υποστήριξη (της Κίνας) στην αμυντική βιομηχανία της Ρωσίας», είπε ο αξιωματούχος.

Τον Νοέμβριο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκαν στην Καλιφόρνια μετά από ένα χρόνο χωρίς επικοινωνία. Ακολούθησαν συνομιλίες μεταξύ μελών και των δύο κυβερνήσεων σε ανώτατο επίπεδο.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν ταξίδεψε στην Κίνα για να συναντηθεί με εκπροσώπους αμερικανικών εταιρειών και με μέλη της κινεζικής κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.