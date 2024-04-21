Έπειτα από μήνες διαφωνιών, η ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε χθες ένα πακέτο νομοσχεδίων χορήγησης βοήθειας ύψους 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, το Ισραήλ, την Ταϊβάν και άλλους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Το πακέτο νομοσχεδίων αναμένεται τώρα να τεθεί προς ψήφιση στη Γερουσία.

Η έγκριση του «πολυπόθητου» για την Ουκρανία πακέτου χαιρετίστηκε από την Δύση και προκάλεσε δυσφορία στη Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη ψήφιση του νομοσχεδίου βοήθειας προς τη χώρα του στον πόλεμο της κατά της Ρωσίας.

«Είμαι ευγνώμων στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, και στα δύο κόμματα, και προσωπικά στον πρόεδρο (σ.σ. της Βουλής) Μάικ Τζόνσον για την απόφαση να παραμείνουν στη σωστή πλευρά της ιστορίας», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε σήμερα το βράδυ την υπερψήφιση - μετά από μήνες τριβών - του νομοσχεδίου από την αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων για νέα βοήθεια στην Ουκρανία.

«Η Ουκρανία αξίζει όλη την υποστήριξη που μπορεί να λάβει ενάντια στη Ρωσία. Τώρα, ζητάμε από τη Γερουσία των ΗΠΑ να ψηφίσει το συντομότερο δυνατό (σ.σ. το νομοσχέδιο) καθώς διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές. Οι διατλαντικοί σύμμαχοι είναι ενωμένοι για την υποστήριξη της ελευθερίας και της δημοκρατίας», τόνισε με ανάρτησή της στο Χ.

Η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ έκανε λόγο για μια «ημέρα εμπιστοσύνης στην Ουκρανία και στην ασφάλεια της Ευρώπης». «Ένα μεγάλο εμπόδιο για την αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία ξεπεράστηκε», τόνισε σε ανάρτησή της αργά σήμερα η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας. «Οι καρδιές των πιο σημαντικών υποστηρικτών της Ουκρανίας χτυπούν σαν μία».

Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη στέκονται μαζί στην πλευρά της ελευθερίας και ενάντια στον «πόλεμο του τρόμου» του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, σημείωσε.

Ακριβώς αντίθετες, με μαύρες προβλέψεις ήταν οι δηλώσεις από τη Μόχα

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου για βοήθεια στην Ουκρανία θα «καταστρέψει περαιτέρω» την Ουκρανία και θα οδηγήσει σε περισσότερους θανάτους στον πόλεμο.

Ο Πεσκόφ τόνισε επίσης ότι μια διάταξη στη νομοθεσία που επιτρέπει στην αμερικανική κυβέρνηση να κατάσχει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και να τα μεταφέρει στην Ουκρανία για ανοικοδόμηση θα αμαυρώσει την εικόνα των ΗΠΑ. Η Μόσχα, συνέχισε, θα απαντήσει με μέτρα προς το δικό της συμφέρον.

Από την πλευρά του, το ρωσικό ΥΠΕΞ έκρινε ότι το νομοσχέδιο για νέα στρατιωτική βοήθεια σε Ουκρανία, Ισραήλ και Ταϊβάν θα «βαθύνει τις κρίσεις σε όλο τον κόσμο».

«Η στρατιωτική βοήθεια προς το καθεστώς του Κιέβου είναι μια άμεση χορηγία για τρομοκρατική δραστηριότητα», τόνισε η Ζαχάροβα στο Telegram.

«Για την Ταϊβάν, αυτό είναι μια ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας. Για το Ισραήλ, είναι μια πορεία ολοταχώς προς την κλιμάκωση και μια άνευ προηγουμένου αύξηση της έντασης στην περιοχή», συμπλήρωσε.

