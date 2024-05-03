Τα τελευταία ψώνια για το πασχαλικό τραπέζι - Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

Κορυφώνεται σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή και αύριο, Μεγάλο Σάββατο, η κίνηση στην αγορά για τα τελευταία δώρα και για τις προετοιμασίες του εορταστικού τραπεζιού.

Σύμφωνα με τους εμπόρους η αγοραστική κίνηση είναι αυξημένη ενώ υπάρχει επάρκεια προϊόντων και συγκράτηση τιμών προς όφελος του τελικού καταναλωτή.

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα τη Μεγάλη Παρασκευή θα λειτουργήσουν από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα και το Μεγάλο Σάββατο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Την Κυριακή του Πάσχα, τη Δευτέρα και την Τρίτη τα καταστήματα θα είναι κλειστά.

Την ίδια στιγμή αυξάνεται η κίνηση και στα σούπερ μάρκετ με τους καταναλωτές να αξιοποιούν συνδυαστικά το «Καλάθι του Νοικοκυριού», το «Καλάθι της Σαρακοστής» και το «Καλάθι του Πάσχα» για να οργανώσουν εγκαίρως το εορταστικό τους τραπέζι. Συγκεκριμένα, σε ισχύ έχει τεθεί από 24 Απριλίου έως και 4 Μαΐου το «Καλάθι του Πάσχα» ενώ παραμένει σε ισχύ έως τις 4 Μαΐου και το «Καλάθι της Σαρακοστής». Σημειώνεται ότι το «Καλάθι του Πάσχα» αποτελεί επέκταση του «Καλαθιού του Νοικοκυριού», καθώς προστίθενται τέσσερις κατηγορίες τροφίμων, ώστε να αποτελέσει μία επιπλέον διέξοδο για τους καταναλωτές. Στο «Καλάθι του Πάσχα» εντάσσονται τα εξής προϊόντα: Αρνί, κατσίκι, τσουρέκι και πασχαλινά σοκολατένια αυγά και αντίστοιχα προϊόντα.

Οι καταναλωτές έχουν επίσης στη διάθεσή της από την Δευτέρα 22 Απριλίου και το «Καλάθι των Νονών» που περιλαμβάνει 12 συνολικά κατηγορίες προϊόντων, ως εξής: πασχαλινές λαμπάδες - παιχνίδια, επιτραπέζια / παζλ, παιχνίδια με κούκλες, κουκλόσπιτα και άλλα αξεσουάρ (παιχνίδια μίμησης), βρεφικά παιχνίδια, φιγούρες δράσης, παιχνίδια κατασκευών και δημιουργίας (π.χ. παιχνίδια με τουβλάκια), οχήματα/τηλεκατευθυνόμενα, ηλεκτρονικά παιχνίδια, αθλητικά παιχνίδια (π.χ. μπάλες, παιδικές μπασκέτες και τέρματα), λούτρινα, μουσικά παιχνίδια, σοκολατένια αυγά και αντίστοιχα προϊόντα (προαιρετικά).

Στο μεταξύ, πλήρως αναβαθμισμένη είναι και η πλατφόρμα e-Καταναλωτής https://e-katanalotis.gov.gr/ και είναι διαθέσιμη στους χρήστες του διαδικτύου. Πρόκειται για ένα χρήσιμο και εύχρηστο εργαλείο για τους καταναλωτές ώστε να μπορούν όλοι να συγκρίνουν τιμές, να δημιουργήσουν το δικό τους καλάθι με τα προϊόντα που επιθυμούν και να κάνουν τις αγορές τους, με το χαμηλότερο κόστος, από την αλυσίδα σούπερ μάρκετ που τα προσφέρει. Η πλατφόρμα παρέχει στον καταναλωτή τη δυνατότητα διαφανούς σύγκρισης τιμών σε -επί του παρόντος- 3.000 βασικά και ταχυκίνητα καταναλωτικά αγαθά, μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Ακολούθως δίνεται η δυνατότητα ανεύρεσης του φθηνότερου καλαθιού με κριτήριο τις τιμές και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Επάρκεια προϊόντων στην αγορά αλλά και εντατικοποίηση ελέγχων

Πλήρης επάρκεια στις λαϊκές αγορές της Αττικής, Θεσσαλονίκης και σε όλη τη χώρα καταγράφεται σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας παραγωγών λαϊκών αγορών, Παντελή Μόσχο, ο οποίος σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ανέφερε πρόσφατα ότι, λόγω των αυξήσεων στο κόστος παραγωγής το τελευταίο διάστημα, υπάρχει αύξηση τιμών σε όλα τα προϊόντα. Ο ίδιος, όμως πρόσθεσε: «Περιμένουμε τους καταναλωτές να έρθουν να ψωνίσουν τα φρέσκα προϊόντα που χρειάζονται για το πασχαλινό τραπέζι που είναι οι πατάτες, οι ντομάτες, που είναι τα μαρούλια, τα λάχανα και σε πλήρη επάρκεια χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εδώ έχουμε και κάτι ευχάριστο για τους καταναλωτές. Ότι εμείς είμαστε πιο φτηνοί από τα σούπερ μάρκετ τουλάχιστον 30 με 40% και από το στεγασμένο εμπόριο».

Από την πλευρά της, η Περιφέρεια Αττικής προχωρά σε εντατικούς ελέγχους στην αγορά τις ημέρες του Πάσχα, προκειμένου να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία και να αντιμετωπισθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας που πλήττουν τους καταναλωτές. Με εντολή του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, μέχρι τη Δευτέρα του Πάσχα 6 Μαΐου οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της Περιφέρειας Αττικής θα βρίσκονται επί ποδός, προκειμένου να ελέγχουν την εύρυθμη και κατά τον νόμο προβλεπόμενη λειτουργία όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. «Οι πολίτες της Αττικής θα γιορτάσουν το Πάσχα με ασφάλεια και με σεβασμό στον οικογενειακό προϋπολογισμό» τόνισε σε δηλώσεις του ο κ. Χαρδαλιάς και συμπλήρωσε: «Τις άγιες αυτές ημέρες, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας θα βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα αγαθά που θα φτάσουν στο πασχαλινό τραπέζι θα είναι απολύτως ασφαλή για την υγεία των καταναλωτών, ποιοτικά και στη σωστή τιμή. Η ανοχή απέναντι σε φαινόμενα αισχροκέρδειας - σε μια εποχή που ο οικογενειακός προϋπολογισμός είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένος - νοθείας και εκπτώσεων στην ποιότητα των προϊόντων, θα είναι μηδενική. Σε κάθε παράβαση θα επιβάλλονται άμεσα οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις, χωρίς εξαιρέσεις».

Σημειώνεται ότι από τις 8 Απριλίου μέχρι σήμερα, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν προβεί σε 6.112 ελέγχους ενόψει του Πάσχα. Οι έλεγχοι θα επεκταθούν σε όλες τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των μηχανισμών της Περιφέρειας, όπως εταιρείες διανομής κρεάτων, οπωρολαχανικών και άλλων κατηγοριών τροφίμων, σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές, καταστήματα τυροκομικών προϊόντων, πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καταστήματα παιχνιδιών, πρατήρια υγρών καυσίμων, επιχειρήσεις αναψυχής κ.α.

Στο επίκεντρο το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού

«Στο πασχαλινό καλάθι το αρνί πωλείται σε τιμές κάτω των 10 ευρώ. Στόχος μας ήταν να δώσουμε τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να πάρουν το αρνί σε προσιτές τιμές». Αυτό ανέφερε πρόσφατα σε δηλώσεις του ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας. Ο ίδιος τόνισε ότι «στόχος μας ήταν να μπορεί ο καταναλωτής να επιλέξει αν θέλει να προμηθευτεί το αρνί του από τον κρεοπώλη του ή αν κάποιος που θέλει να το προμηθευτεί σε χαμηλότερη τιμή μπορεί να το κάνει με το πασχαλινό καλάθι».

Ερωτηθείς για τα παράπονα που εκφράζουν οι παραγωγοί σχετικά με τις χαμηλές τιμές τις οποίες πωλούν τα προϊόντα τους, ο κ. Σκρέκας εξήγησε ότι «οι τιμές των παραγωγών ήταν ελαφρά υψηλότερες από τον προηγούμενο χρόνο και αυτό που θέλαμε ήταν να συμπιέσουμε την τιμή των μεσαζόντων και τελικά να βγει το αρνί στο καλάθι του σούπερ μάρκετ σε τιμές προσιτές».

Για το ζήτημα της ποιότητας, ο υπουργός ανέφερε «ο καταναλωτής κατευθύνεται εκεί που εμπιστεύεται. Ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει. Έλεγχοι διενεργούνται από τον ΕΦΕΤ, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε όλη την αγορά για να αποτραπεί το φαινόμενο των ελληνοποιήσεων. Ελέγχουμε την αγορά και δεν εφησυχάζουμε».

«Ανακοινώσαμε και δημοσιεύσαμε τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο καλάθι και είδαμε ότι είναι στην ίδια τιμή ή και σε χαμηλότερη με το προηγούμενο Πάσχα. Στόχος της κυβέρνησης είναι να αποκλιμακώσει τον πληθωρισμό και να μειώσει την ακρίβεια. Δεν έχουμε πάει εκεί που θέλουμε αλλά βλέπουμε αποκλιμάκωση» πρόσθεσε.

Εστιάζοντας στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι «οι προσπάθειες για την αποκλιμάκωση συνίσταται σε τρεις προσπάθειες: στην αύξηση των μισθών, στους ελέγχους και στην τόνωση του ανταγωνισμού με ένα ψηφιακό εργαλείο που είναι η πλατφόρμα e-Καταναλωτής».

Ειδικότερα, για την ψηφιακή πλατφόρμα e-Καταναλωτής , ο κ. Σκρέκας ανέφερε: «την εμπλουτίσαμε με 3.000 προϊόντα που βρίσκονται στο σούπερ μάρκετ. Η πλατφόρμα είναι λειτουργική και ο καταναλωτής μπορεί να βλέπει τις τιμές σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ. Με αυτό το εργαλείο δίνουμε τη δυνατότητα στον καταναλωτή να δημιουργήσει το καλάθι του πριν βγει από το σπίτι του και αυτό τονώνει και τον ανταγωνισμό».

Αναφορικά με το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού, οι έμποροι εκτιμούν ότι εφέτος θα είναι ακριβότερο από 16,3% έως 19,3%, σε σχέση με πέρυσι. Συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ) κατέγραψε, με επιτόπια τιμοληψία και συνεντεύξεις με «key-informers» της αγοράς, τις τιμές τόσο από αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όσο και από ειδικευμένα καταστήματα τροφίμων λιανικής (πχ ζαχαροπλαστεία, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία κλπ), καθώς και από τη Βαρβάκειο αγορά. Η εκτίμηση του κόστους για το φετινό πασχαλινό τραπέζι (6-8 ατόμων) κυμαίνεται από 89,04 έως 130,04 ευρώ. Με άλλα λόγια, οι καταναλωτές που θα προβούν στις ίδιες αγορές με πέρυσι από αντίστοιχα καταστήματα θα αντιμετωπίσουν μεταβολή της τάξης του 16,3% έως 19,3% σε σύγκριση με το 2023. Σημειώνεται ότι το εύρος των τιμών δικαιολογείται από την καταγραφή σειράς προϊόντων διαφορετικής ποιότητας, σε αρκετές τοπικές αγορές και διαφορετικούς τύπους καταστημάτων. Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι οι τιμές των προϊόντων που πραγματοποιήθηκε η έρευνα είναι ενδεικτικές και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη γενική κατανομή τιμών και την εικόνα της αγοράς. Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι, για λόγους συγκρισιμότητας των δεδομένων, με τις προηγούμενες ετήσιες έρευνες του ΙΝΕΜΥ για την εκτίμηση του κόστους του πασχαλινού τραπεζιού, συμπεριλαμβάνονται και οι τιμές των αγαθών που εντάσσονται στο «πασχαλινό εορταστικό καλάθι» αλλά και στο «καλάθι του νοικοκυριού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

