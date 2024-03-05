Ανεβαίνει η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης. Με τη συμμετοχή χιλιάδων στρατιωτών το ΝΑΤΟ προχωρά σε δύο μεγάλες ασκήσεις στα «πλευρά» της Ρωσίας, ως απάντηση στο ρωσικό αναθεωρητισμό. Ενίσχυση των ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα με την Ευρώπη προαναγγέλει, η Μόσχα, που καταγγέλει για άλλη μια φορά, τη Δύση πως σχεδιάζει να της επιτεθεί.

Οι στρατιωτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας του πλέον διευρυμένου ΝΑΤΟ στη Σκανδιναβία, είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Υπό την ηγεσία της Φινλανδίας - που συμμετέχει για πρώτη φορά ως Κράτος - Μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, περισσότεροι από 20.000 στρατιώτες συμμετέχουν στην άσκηση Nordic Response 24.

Την ίδια στιγμή, στην Πολωνία, σε πλήρη εξέλιξη, είναι και η άσκηση, Dragon-24, με τη συμμετοχή επίσης 20.000 στρατιωτών.

Και οι 2 ασκήσεις είναι μέρος των μεγαλύτερων σε έκταση στρατιωτικών γυμνασίων από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, που διεξάγει το ΝΑΤΟ στα «πλευρά» της Ρωσίας με περίπου 90.000 στρατιώτες και από τα 31 Κράτη - Μέλη με τη συμμετοχή και της Σουηδίας. Η Μόσχα όμως απαντά στο ΝΑΤΟ ενισχύοντας στρατιωτικά τα δυτικά της σύνορα.

«Βλέποντας την αυξανόμενη στρατιωτική παρουσία του ΝΑΤΟ κοντά στα σύνορα της Ρωσίας και την επέκταση του ΝΑΤΟ με την προσχώρηση σε αυτή της Φινλανδίας και, στο μέλλον, της Σουηδίας, έχουμε εφαρμόσει μέτρα για την ενίσχυση της ανάπτυξης στρατευμάτων μας στους βορειοδυτικούς και δυτικούς στρατηγικούς τομείς της χώρας», αναφέρει ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας. Σεργκέι Σοιγκού.

Από την Πράγα, 1.670 χιλιόμετρα μακριά από τη ρωσική πρωτεύουσα, ο Γάλλος πρόεδρος καλεί τους Ευρωπαίους να μην δειλιάσουν.

«Πλησιάζουμε σε μια στιγμή στην ιστορία της Ευρώπης μας όπου θα απαιτηθεί να μην είμαστε δειλοί», υπογραμμίζει ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος σημειώνει πως θα πρέπει να ανταποκριθούμε στην Ιστορία και το θάρρος που αυτή απαιτεί.

Η στάση Μακρόν υπέρ της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης είναι γνωστή εδώ και πέντε χρόνια και ο ίδιος φρόντισε να την επαναδιατυπώσει αφήνοντας προ ημερών ανοικτό το ενδεχόμενο αποστολής δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

«Η ειρήνη, πλέον, δεν είναι δεδομένη. Δυστυχώς, ο πόλεμος είναι στα σύνορά μας», αναφέρει από την πλευρά του ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Ζοζεπ Μπορέλ.

Με αφορμή τις ρωσικές υποκλοπές συνομιλιών γερμανών στρατιωτικών, η Μόσχα παίζει ξανά το χαρτί της υπαρξιακής απειλής, κάνοντας λόγο για σχέδιο επίθεσης της Δύσης.

«Αυτό το οποίο είδε η παγκόσμια κοινότητα είναι η εδώ και χρόνια οργανωμένη πρόθεση της χώρας - μέλους του ΝΑΤΟ, Γερμανίας, να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Ρωσίας», δηλώνει η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα.

Στόχος της Μόσχας η διάσπαση της ενότητας της Δύσης απαντά η Ουάσιγκτον και ξεκαθαρίζει ότι δεν θα πέσει στην παγίδα του Πούτιν.

«Πρόκειται για μία ωμή απόπειρα, για μία ξεκάθαρη προσπάθεια των Ρώσων για να σπείρουν διχόνοια», αναφέρει ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζον Κίρμπι, συμπληρώνοντας: «Δεν πρόκειται να το δεχθούμε. Αυτό θα ήθελαν να κάνουμε οι Ρώσοι».

Από την πλευρά του, το Βερολίνο κάνει λόγο για έναν πόλεμο πληροφοριών και δεν αποκλείει η Μόσχα να υπέκλεψε τη συνομιλία μέσω ευρείας παρακολούθησης.

Η νέα διάσταση στη φετινή άσκηση - Σουηδοί και Φινλανδοί συμμετέχουν στη μεγαλύτερη άσκηση του ΝΑΤΟ από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου

Στον χιονισμένο βορρά της Φινλανδίας, Σουηδοί και Φινλανδοί στρατιώτες συμμετέχουν στη μεγαλύτερη άσκηση του ΝΑΤΟ από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, με σκοπό να δοκιμάσουν την ικανότητα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας να θωρακίσει αμυντικά τοποθεσίες όπως αυτή στο βόρειο άκρο της Ευρώπης.

Σουηδικές και φινλανδικές ένοπλες δυνάμεις συνεκπαιδεύονται εδώ και χρόνια, αλλά η ένταξη της Φινλανδίας και σύντομα της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ προσδίδουν νέα διάσταση στη φετινή άσκηση.

«Η ένταξη (της Φινλανδίας) σηματοδοτεί μια νέα φάση», δήλωσε ο ταξίαρχος Μάνου Τουόμινεν, διοικητής των φινλανδικών στρατευμάτων που συμμετέχουν στην άσκηση. «Υπάρχουν ακόμη πολλά να μάθουμε, αλλά είμαστε καλά προετοιμασμένοι και ασκήσεις όπως αυτή μας καθιστούν καλύτερο μέλος», συμπλήρωσε.

Η Φινλανδία εντάχθηκε πέρυσι στο ΝΑΤΟ και η Σουηδία είναι έτοιμη να περάσει το κατώφλι της Συμμαχίας αφότου η Ουγγαρία επικύρωσε το πρωτόκολλο για την προσχώρησή της σκανδιναβικής χώρας. Ο ούγγρος πρόεδρος Ταμάς Σούλιοκ υπέγραψε σήμερα το πρωτόκολλο για την ένταξη της Σουηδίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Η Σουηδία εγκατέλειψε την πολιτική ουδετερότητας που τήρησε κατά τη διάρκεια δύο Παγκοσμίων Πολέμων, καθώς και την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, αναζητώντας ασφάλεια στους κόλπους του ΝΑΤΟ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το σενάριο της άσκησης περιελάμβανε βολές αρμάτων μάχης Leopard και τακτικούς ελιγμούς στρατιωτών στο χιονισμένο δάσος. Σε μια ανάπαυλα ο σουηδός ταξίαρχος Ρίκαρντ Γιοχάνσον αδημονούσε να ρωτήσει φινλανδούς αξιωματούχους για τις πρώτες εντυπώσεις που αποκόμισαν μετά την ένταξη της χώρας τους στο ΝΑΤΟ. «Ανυπομονούμε να γίνουμε μέλος του ΝΑΤΟ το συντομότερο δυνατόν», είπε σε εκπροσώπους του Τύπου.

Επεισόδιο στη Μαύρη Θάλασσα μεταξύ ρωσικών και γαλλικών μαχητικών

Με το κλίμα να είναι σαφέστατα ψυχροπολεμικό, υπήρξε πριν από λίγο επεισόδιο στη Μαύρη Θάλασσα μεταξύ ρωσικών και γαλλικών μαχητικών

Δυο ρωσικά μαχητικά τύπου Su -27 απογειώθηκαν και βρέθηκαν σε κοντινή απόσταση από τρία γαλλικά, δυο μαχητικά και ένα αεροσκάφος ραντάρ που πετούσαν πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Tass επικαλούμενο πληροφορίες από το ρωσικό υπουργείο άμυνας, τα Γαλλικά αεροσκάφη μετά την παρουσία των ρωσικών, άλλαξαν πορεία και απομακρύνθηκαν από τα ρωσικά σύνορα.

Κομισιόν: Σε δύο πυλώνες η ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική - Κοινές αγορές όπλων και 1,5 δισ. ευρώ για την αμυντική βιομηχανία

Παράλληλα, η Ευρωπαική Επιτροπή σήμερα παρουσιάσε την πρότασή της για τη νέα αμυντική βιομηχανική στρατηγική της Ευρωπαικής Ένωσης.

Μία πρόταση που προβλεπει κοινές αγορές όπλων και ένα πρόγραμμα για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία ύψους 1.5 δις. ευρώ. Αυτοί είναι και οι δυο βασικοί πυλώνες που παρουσίασε η Κομισιόν για να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες των χωρών του μπλοκ. Στόχος μέχρι το 2030 τα μέλη της Ε.Ε να προμηθεύονται τουλάχιστον το 40% του αμυντικού τους εξοπλισμού σε από κοινού συνεργασία.

Ουκρανία: «Χτύπημα» σε ρωσικό πολεμικό πλοίο

Την ίδια ώρα, άλλη μια σημαντική στρατιωτική επιτυχία ισχυρίζονται ότι πέτυχαν οι ουκρανικές δυνάμεις, στη Μαύρη Θάλασσα.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι βύθισε το ρωσικό πολεμικό πλοίο Σεργκέι Κοτόφ με μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη. Όπως φαίνεται στο βίντεο του ουκρανικού στρατού, το ρωσικό πλοίο που βρισκόνταν στον Πορθμό του Κερτς στην Κριμαία, επλήγη τουλάχιστον δύο φορές και ακολούθησαν μεγάλες εκρήξεις.

