Nordic Response 24: Ξεκίνησε μεγάλη άσκηση του ΝΑΤΟ με 20.000 στρατιώτες – Για πρώτη φορά συμμετέχει η Φινλανδία

Για πρώτη φορά, η Φινλανδία, η οποία μοιράζεται σύνορα 1.340 χιλιομέτρων με τη Ρωσία και εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ τον Απρίλιο του 2023, θα συμμετάσχει ως χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ

NATO

Σε εξέλιξη είναι από χθες Δευτέρα η μεγάλης κλίμακας στρατιωτική άσκηση του ΝΑΤΟ, με την ονομασία Nordic Response 24, που θα διαρκέσει έως τις 15 Μαρτίου, με τη συμμετοχή 20.000 στρατιωτών από 13 κράτη στις βόρειες περιοχές της Φινλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας.

Στην άσκηση, υπό τη διοίκηση της Νορβηγίας, συμμετέχουν περισσότεροι από 4.000 Φινλανδοί στρατιώτες.

«Για πρώτη φορά, η Φινλανδία, η οποία μοιράζεται σύνορα 1.340 χιλιομέτρων με τη Ρωσία και εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ τον Απρίλιο του 2023, θα συμμετάσχει ως χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ στην άσκηση συλλογικής άμυνας των περιοχών της συμμαχίας», ανέφεραν οι φινλανδικές δυνάμεις άμυνας σε ανακοίνωσή τους.

Οι σουηδικές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι περίπου 4.500 άτομα από την πολεμική αεροπορία, τον στρατό και το ναυτικό θα λάβουν μέρος στην άσκηση, η οποία διεξάγεται σε απαιτητικές χειμερινές συνθήκες της Αρκτικής.

Τόσο η Σουηδία όσο και η Φινλανδία είχαν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με το ΝΑΤΟ μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, αλλά η κοινή γνώμη παρέμεινε σταθερά κατά της πλήρους ένταξης μέχρι την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η μη προσχώρηση θεωρήθηκε ως ο καλύτερος τρόπος για να αποφευχθούν οι εντάσεις με τη Ρωσία, τον ισχυρό γείτονά τους στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας. Όμως η ρωσική επίθεση προκάλεσε δραματική μεταστροφή της κοινής γνώμης και στις δύο χώρες και υπέβαλαν από κοινού αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ τον Μάιο του 2022.

Η πανσκανδιναβική άσκηση αποτελεί μέρος του Steadfast Defender 24, της μεγαλύτερης άσκησης του ΝΑΤΟ εδώ και δεκαετίες, με τη συμμετοχή έως και 90.000 στρατιωτών για αρκετούς μήνες που έχουν ως στόχο να δείξουν ότι η Συμμαχία μπορεί να υπερασπιστεί όλο το έδαφός της μέχρι τα σύνορά της με τη Ρωσία.

Όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ συμμετάσχουν στην άσκηση Steadfast Defender 24, η οποία θα διαρκέσει έως τις 31 Mαΐου.

