Ιταλός αστυνομικός ο οποίος εργαζόταν στην Εθνική Εισαγγελία κατά της Μαφίας της Ιταλίας εισήλθε σε τράπεζες δεδομένων με τα προσωπικά στοιχεία πάνω από τριακοσίων πολιτικών, αθλητών και προσώπων του θεάματος που εργάζονται ή έχουν εργαστεί στην Ιταλία.

Η παράνομη αυτή δραστηριότητα αφορά την περίοδο από το 2019 μέχρι το 2023 και σχετίζεται κυρίως με τραπεζικούς λογαριασμούς και αγορές ακινήτων εκ μέρους των συγκεκριμένων προσώπων.

Με την όλη υπόθεση ασχολείται η εισαγγελία της Περούτζια, η οποία ξεκίνησε έρευνα και στα πρόσωπα των οποίων στοιχεία και δεδομένα φέρονται να παραβιάστηκαν συμπεριλαμβάνονται ο ποδοσφαιριστής Ρονάλντο, η Μάρτα Φασίνα, πρώην σύντροφος του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, οι Ιταλοί πρώην πρωθυπουργοί Ματέο Ρέντσι και Τζουζέπε Κόντε, ο νυν υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο και ο ράπερ Φέντεζ.

Ο ιταλικός Τύπος υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να εξακριβωθεί αν πίσω από τις κινήσεις αυτές βρίσκεται ένας "εγκέφαλος", ένας εντολοδότης και για ποιό λόγο ένα μέρος των προσωπικών δεδομένων, όπως προκύπτει, δημοσιεύθηκε από καθημερινή εφημερίδα της χώρας.

Πριν λίγο στην όλη υπόθεση αναφέρθηκε, με δήλωσή της, και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι η οποία υπογράμμισε: "Θεωρώ σοβαρότατο το ότι στη χώρα μας υπάρχουν δημόσιοι λειτουργοί οι οποίοι ξόδεψαν τον χρόνο τους παραβιάζοντας τον νόμο, με ελέγχους που αφορούσαν πολίτες, απλούς και μη, κατά τη βούλησή τους, δίνοντας στη συνέχεια τις πληροφορίες αυτές στον Τύπο, σε κάποιους εκπροσώπους του Τύπου. Το να χρησιμοποιούνται τράπεζες δεδομένων με αυτό τον τρόπο, δεν έχει καμία σχέση με την ελευθεροτυπία".

