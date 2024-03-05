Ρωσία: ΗΠΑ και ΝΑΤΟ επιταχύνουν την στρατιωτική τους δραστηριότητα στην Αρκτική

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ επιταχύνουν την στρατιωτική τους δραστηριότητα στην Αρκτική , μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο σημερινή ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.
Δεν ανέφερε άμεσα με ποιο τρόπο η Ρωσία θα απαντήσει στην υποτιθέμενη δραστηριότητα
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
