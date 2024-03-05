Ρωσία: ΗΠΑ και ΝΑΤΟ επιταχύνουν την στρατιωτική τους δραστηριότητα στην Αρκτική

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ επιταχύνουν την στρατιωτική τους δραστηριότητα στην Αρκτική , μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο σημερινή ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Δεν ανέφερε άμεσα με ποιο τρόπο η Ρωσία θα απαντήσει στην υποτιθέμενη δραστηριότητα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.