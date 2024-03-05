Επιμένει η Χαμάς: «Ανταλλαγή αιχμαλώτων μόνον κατόπιν εκεχειρίας στη Γάζα»

Οποιαδήποτε ανταλλαγή ισραηλινών ομήρων με παλαιστίνιους κρατούμενους μπορεί να γίνει μόνον κατόπιν εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, τόνισε σήμερα ο Οσάμα Χαμντάν, κορυφαίος αξιωματούχος της Χαμάς.

Καθώς συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις στο Κάιρο μεταξύ του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος και εκπροσώπων των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Αιγύπτου, ο Χαμντάν παραχωρούσε συνέντευξη Τύπου στη Βηρυτό κατά την οποία επαναλάμβανε τους όρους της Χαμάς: τερματισμός των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας και επιστροφή των εκτοπισμένων στις περιοχές που εγκατέλειψαν.

«Το τελευταίο διήμερο, το κίνημα παρουσίασε τη θέση του σχετικά με την πρόταση που κατέθεσαν οι αδελφοί μεσολαβητές από το Κατάρ και την Αίγυπτο. Επιβεβαιώσαμε τους όρους μας για την επίτευξη εκεχειρίας: πλήρη αποχώρηση (των στρατευμάτων) από τη Λωρίδα της Γάζας και επιστροφή των εκτοπισμένων στις περιοχές που εγκατέλειψαν, ιδίως στο βόρειο τμήμα», είπε ο Οσάμα Χαμντάν, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

Η ανθρωπιστική κρίση έχει επιδεινωθεί στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου υπολογίζεται πως παρέμειναν εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι αψηφώντας τις εντολές του ισραηλινού στρατού για εκκένωση. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν έχουν καταφέρει να παραδώσουν επισιτιστική βοήθεια στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα από τις 23 Ιανουαρίου. Οι ισραηλινές αρχές έχουν αρνηθεί την πρόσβαση σε οχηματοπομπές του ΟΗΕ, ενώ αμερικανικά αεροσκάφη προχώρησαν σήμερα σε ρίψη ανθρωπιστικής βοήθειας – την πρώτη μιας σειράς ανάλογων επιχειρήσεων που θα ακολουθήσουν.

Απευθυνόμενος στην αμερικανική κυβέρνηση, ο Χαμντάν τόνισε: «Λέμε στην Ουάσινγκτον ότι πιο σημαντικό από την αποστολή (ανθρωπιστικής) βοήθειας είναι να σταματήσουν οι προμήθειες όπλων στο Ισραήλ».

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν κάλεσε τη Χαμάς να αποδεχθεί μια «άμεση κατάπαυση του πυρός» με το Ισραήλ ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις στο Κάιρο μεταξύ του ισλαμιστικού κινήματος και διεθνών μεσολαβητών, ανάμεσά τους το Κατάρ.

«Έχουμε την ευκαιρία (να επιτύχουμε) μια άμεση κατάπαυση του πυρός, που θα μπορούσε να οδηγήσει ομήρους πίσω στα σπίτια τους, να επιτρέψει μια σημαντική αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας για τους Παλαιστινίους, την οποία έχουν απεγνωσμένα ανάγκη και που θα μπορούσε κατόπιν να δημιουργήσει συνθήκες μιας μόνιμης επίλυσης» της σύρραξης, δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στο πλαίσιο της συνάντησής του με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στην Ουάσινγκτον.

«Εναπόκειται στη Χαμάς να αποφασίσει εάν είναι έτοιμη να στηρίξει αυτήν την κατάπαυση του πυρός», συμπλήρωσε.

