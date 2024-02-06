Ο πρώην πρόεδρος της Χιλής Σεμπαστιάν Πινιέρα σκοτώθηκε όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε συνετρίβη σήμερα στην κοινότητα Λάγο Ράνκο στην περιφέρεια Λος Ρίος, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο τη χιλιανή εφημερίδα La Tercera.

Ο Σεμπαστιάν Πινιέρα διετέλεσε πρόεδρος της Χιλής από το 2010 έως το 2014 και από το 2018 έως το 2022.

Έχασε τη ζωή του σήμερα σε ηλικία 74 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

