Το πλοίο Ocean Viking διέσωσε 110 μετανάστες στα ανοικτά της Λιβύης

Το πλοίο Ocean Viking, το οποίο έχει ναυλώσει η ανθρωπιστική οργάνωση SOS Méditerranée, διέσωσε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη 110 μετανάστες που επέβαιναν σε «υπερφορτωμένη φουσκωτή λέμβο» στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης, όπως ανακοίνωσε η MKO που εδρεύει στη Μασσαλία.

Μεταξύ των διασωθέντων ήταν 11 γυναίκες (ανάμεσά τους δύο έγκυες), ένα βρέφος και περισσότεροι από 30 ασυνόδευτοι ανήλικοι, ανέφερε η SOS Méditerranée, διευκρινίζοντας ότι οι επιβαίνοντες στο σκάφος που κινδύνευε ήταν στην πλειονότητά τους «από την Αιθιοπία και την Ερυθραία».

Από το 2016 η SOS Méditerranée έχει διασώσει περισσότερους από 39.000 ανθρώπους στη Μεσόγειο.

Το 2023 χάθηκαν τα ίχνη 3.041 μεταναστών που προσπάθησαν να διαπλεύσουν τη Μεσόγειο και να φθάσουν στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Από την αρχή του έτους, αγνοείται η τύχη 110 μεταναστών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

