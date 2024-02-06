«Εξτρεμιστική» οργάνωση η Νεολαία της AfD, σύμφωνα με δικαστική απόφαση

Το Διοικητικό Δικαστήριο της Κολωνίας απέρριψε σήμερα κατεπείγουσα προσφυγή της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) κατά της απόφασης της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος να χαρακτηρίσει «σίγουρα εξτρεμιστική» την οργάνωση νεολαίας (JA) της.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η Junge Alternative μπορεί με βεβαιότητα να χαρακτηριστεί «εξτρεμιστική» από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, επισημαίνοντας επιπλέον ότι οι αντισυνταγματικές προσπάθειές της έχουν διαπιστωθεί και σε προηγούμενη απόφαση.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η JA υποστηρίζει «μαζικά ξενοφοβική προπαγάνδα», ενώ θεωρεί ως «γενικά ύποπτους και απαξιωμένους» τους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες, οι οποίοι συχνά «περιγράφονται ως εγκληματίες ή περιφρονείται η αξιοπρέπειά τους». Η JA συνεχίζει να αμφισβητεί την αρχή της δημοκρατίας σε κρατιδιακό και ομοσπονδιακό επίπεδο, παραλληλίζοντας π.χ. την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία με απολυταρχικά καθεστώτα, ενώ διατηρεί επαφές με νεοναζιστικές οργανώσεις. Εναντίον της δικαστικής απόφασης πάντως μπορεί να υποβληθεί έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας.

Αναφερόμενη στην σημερινή εξέλιξη, η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ δήλωσε ότι η απόφαση δείχνει ότι «τα εργαλεία του κράτους δικαίου λειτουργούν για την προστασία της δημοκρατίας» και πρόσθεσε ότι «πιστοποιείται πως έχουμε να κάνουμε με οργάνωση που περιφρονεί συνολικά την ανθρωπότητα, με ρατσισμό, με μίσος κατά των μουσουλμάνων και με επιθέσεις κατά της δημοκρατίας μας». Την απόφαση του δικαστηρίου χαιρέτισε και ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος Τόμας Χάλντενβανγκ, οποίος δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) ότι επιβεβαιώνεται η εκτίμηση της Υπηρεσίας του σχετικά με την οργάνωση νεολαίας της AfD.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.