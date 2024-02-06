Έχουν περάσει μόλις 17 μήνες από τότε που ο βασιλιάς Κάρολος ανήλθε στον θρόνο, μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ και μόλις εννέα μήνες από την επίσημη στέψη του, στις 6 Μαΐου 2023. Από την αρχή της βασιλείας του είχε σχολιαστεί έντονα η προχωρημένη ηλικία του, όμως παράλληλα αναφερόταν η καλή φυσική κατάσταση του νέου μονάρχη, με σωστή διατροφή και γυμναστική.

Για αυτό η είδηση διάγνωσης καρκίνου στον βασιλιά Κάρολο, χθες το απόγευμα στις 18:00 τοπική ώρα, σόκαρε τους Βρετανούς. «Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε ο Βασιλιάς για καλοήθη υπερτροφία του προστάτη παρατηρήθηκε ένα ξεχωριστό θέμα, που προκάλεσε ανησυχία. Στις διαγνωστικές εξετάσεις που ακολούθησαν, εντοπίστηκε μία μορφή καρκίνου», αναφέρει στην αρχή της ανακοίνωσης του το Παλάτι, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν πρόκειται για καρκίνο στον προστάτη.

Σήμερα το πρωί, ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ θέλησε να καθησυχάσει τον κόσμο. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του BBC ξεκαθάρισε πως είναι «σε τακτική επικοινωνία με τον Βασιλιά», ενώ έδωσε μια ένδειξη για την κατάσταση της υγείας του μονάρχη, λέγοντας πως «νιώθει ευγνώμων που διαγνώστηκε νωρίς» και αποκλείοντας έτσι τα σενάρια προχωρημένου σταδίου.

Ο διάδοχος αναλαμβάνει το μεγαλύτερο βάρος

Επισημαίνεται ότι -με βάση το βρετανικό πολίτευμα- αποφάσεις λαμβάνονται από το Κοινοβούλιο, όμως για να τεθούν σε ισχύ χρειάζεται να έχουν την υπογραφή του βασιλιά. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Παλατιού, ο 75χρονος μονάρχης θα πρέπει να κάνει λίγο πίσω από τα επίσημα καθήκοντα του που αφορούν δημόσιες εμφανίσεις, όμως θα συνεχίσει τα εκτελεστικά καθήκοντα σε ό,τι αφορά την επίβλεψη του κυβερνητικού έργου. Για αυτό τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης κρίνουν ότι δεν πρόκειται για μία «συνταγματική κρίση».

Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο της χώρας- και όχι μόνο. Ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Σερ Κιρ Στάρμερ, αλλά και οι πρωθυπουργοί της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας έστειλαν ευχές για πλήρη και γρήγορη ανάρρωση, αλλά και μηνύματα συμπαράστασης στον ίδιο και την οικογένειά του. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι «χρειάζεται ελπίδα και απόλυτη τόλμη», προσθέτοντας μάλιστα ότι θα προσεύχονται ο ίδιος και η γυναίκα του για μία γρήγορη ανάρρωση.

Το μεγαλύτερο βάρος θα αναλάβει τώρα ο διάδοχος Πρίγκιπας Γουίλιαμ, ο οποίος επιστρέφει στα καθήκοντά του από αύριο κιόλας, με δύο προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Η Βασίλισσα Καμίλα, αλλά και τα αδέλφια του Άννα και Έντουαρντ επίσης θα εκπροσωπούν τον Κάρολο, με τα βρετανικά ΜΜΕ να τονίζουν ήδη το επιβαρυμένο πρόγραμμα, καθώς τα εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας έχουν λιγοστέψει αισθητά.

Ποια θα είναι η «επόμενη μέρα» για τη μοναρχία

Η αποχή του Καρόλου από τις δημόσιες εμφανίσεις θα επηρεάσει περισσότερο τη μοναρχία. Τον Μάρτιο μοιάζει σίγουρο ότι δεν θα παρευρεθεί σε μια σειρά προγραμματισμένων εκδηλώσεων τις Κοινοπολιτείας. ενώ και τα ταξίδια του- τον Μάιο στον Καναδά και τον Οκτώβριο στην Αυστραλία- είναι αμφίβολο αν θα πραγματοποιηθούν.

Όλες αυτές και δεκάδες ακόμα παρόμοιες εκδηλώσεις, θεωρούνται κρίσιμες για την συνοχή της Κοινοπολιτείας και τη διατήρηση της μοναρχίας, σε μια ήδη τεταμένη περίοδο μετά τον θάνατο της Ελισάβετ.

Παρόλα αυτά πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι ο μονάρχης έχει επωφεληθεί από τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων. Συγκεκριμένα, δημοσκόπηση της Ipsos που δημοσιεύτηκε μόλις δύο ημέρες πριν, έδειξε ότι κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του Καρόλου, αλλά και της Πριγκίπισσας Κέιτ η δημοτικότητα τους ανέβηκε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. Μάλιστα, ο Κάρολος θεωρείται ότι κάνει καλή δουλειά από το 51% των ερωτηθέντων, ενώ μόλις το 9% θεωρεί το αντίθετο.

Ο Βασιλιάς Κάρολος αναφέρεται ότι παραμένει αισιόδοξος στην αρχή των θεραπειών του, ενώ κάλεσε και τον Πρίγκιπα Χάρι να έρθει στο Λονδίνο από το Λος Άντζελες ώστε να βρίσκεται στο πλευρό του πατέρα του.

DW: Ζωή Κατζαγιαννάκη, Λονδίνο

