Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές που σήμερα έκαψαν 430.000 στρέμματα στη Χιλή, κυρίως στην τουριστική περιοχή του Βαλπαραΐσο, στην ακτή του Ειρηνικού που μαστίζεται από πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

«Είναι μια καταστροφή χωρίς προηγούμενο, η περιοχή του Βαλπαραΐσο ουδέποτε γνώρισε μια κατάσταση αυτού του μεγέθους», δήλωσε η Μακαρένα Ριπαμόντι, η δήμαρχος του διάσημου παραθαλάσσιου θέρετρου της Βίνια ντελ Μαρ, που επλήγη περισσότερο.

Συνολικά, 92 πυρκαγιές ήταν ενεργές σήμερα το μεσημέρι, από τις οποίες 40 είχαν τεθεί υπό έλεγχο, κυρίως στην περιφέρεια του Βαλπαραΐσο, στη δυτική Χιλή, αλλά και στο κεντρικό και το νότιο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε η υπουργός Εσωτερικών Καρολίνα Τόχα.

Σχεδόν 430.000 στρέμματα έγιναν στάχτη, πρόσθεσε.

Φωτογραφίες που έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις οποίες τράβηξαν οδηγοί αυτοκινήτων που εγκλωβίστηκαν στα σημείο, δείχνουν τα βουνά να φλέγονται κοντά στον διάσημο "αυτοκινητόδρομο 68", έναν οδικό άξονα που διασχίζουν χιλιάδες τουρίστες για να φθάσουν στις πλαζ του Ειρηνικού.

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε έναν μόνο τομέα της Βίνια ντελ Μαρ, ανακοίνωσε η Τόχα, διευκρινίζοντας ότι είναι ένας "πολύ προσωρινός" απολογισμός, καθώς οι υπηρεσίες διάσωσης δεν μπόρεσαν ακόμη να έχουν πρόσβαση σε άλλους τομείς που επίσης επλήγησαν από τη φωτιά.

Στους λόφους του παραθαλάσσιου θέρετρου, όπου οι δρόμοι είναι γεμάτοι με εκατοντάδες απανθρακωμένα αυτοκίνητα, χιλιάδες άνθρωποι επέστρεψαν σήμερα στα κατεστραμμένα σπίτια τους.

Ο 69χρονος συνταξιούχος Λουίς Βιάλ δακρύζει μπροστά στα ερείπια του σπιτιού του, στον τομέα της Βίγια Ιντεπεντένσια όπου βρέθηκαν τα 19 θύματα: "Μέσα σε ένα λεπτό, τα χάσαμε όλα".

Απαγόρευση κυκλοφορίας κηρύχθηκε σήμερα το πρωί σε αρκετούς δήμους της περιοχής ώστε να επιτραπεί στους ανθρώπους που εγκατέλειψαν τις εστίες τους και στις ομάδες έκτακτης ανάγκης να μετακινηθούν.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη από την Παρασκευή αντιμέτωποι με δεκάδες εστίες στις περιοχές Βαλπαραΐσο και Ο' Χίγκινς στα κεντρικά, αλλά και Μάουλε, Μπίομπίο, Λα Αραουκανία και Λος Λάγος, στον νότο.

"Προτεραιότητα είναι οι πυρκαγιές στην περιφέρεια Βαλπαραΐσο, λόγω της εγγύτητάς της με αστικές ζώνες, δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών.

Πρόκειται για περιοχές που βρίσκονται 80 με 120 χλμ. βορειοδυτικά του Σαντιάγο, πλούσιες σε αμπελουργικές, γεωργικές και δασικές επιχειρήσεις.

Λόγω της εγγύτητάς τους με τις παραλίες στον Ειρηνικό, γνωρίζουν μεγάλη εισροή τουριστών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου του αυστραλιανού καλοκαιριού.

Ο πρόεδρος της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να "διατεθούν όλα τα απαραίτητα μέσα" απέναντι στην εξέλιξη των πυρκαγιών.

"Όλες οι δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί για την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών", διαβεβαίωσε ο αρχηγός του κράτους σε μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα X. Δεκατέσσερα πλοία και πέντε ελικόπτερα μετέχουν στην κατάσβεσή τους.

Emergency declared as deadly fires engulf thousands of hectares of land in Vina del Mar and Valparaiso, #Chile 🔥 Death toll rises to 10.

The blaze is driven by the summer heatwave and drought in the southern part of South America caused by El Nino



VC: @INF0SCHILE &… pic.twitter.com/PDz9W9M9WX — Earth42morrow (@Earth42morrow) February 3, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

