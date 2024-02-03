Οι αρχές της Χιλής έξέφρασαν χθες, Παρασκευή, φόβους για έναν απολογισμό περίπου δέκα νεκρών μετά τις σφοδρές δασικές πυρκαγιές που οδήγησαν τον πρόεδρο Γκαμπριέλ Μπόριτς να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Έχουμε προκαταρκτικές πληροφορίες που κάνουν λόγο για ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους, περίπου δέκα», ανακοίνωσε η Σοφία Γκονσάλες Κορτές, η αντιπρόσωπος του κράτους στην περιφέρεια του Βαλπαραΐσο (κεντρική Χιλή).

Ο χιλιανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ώστε «να διατεθούν όλα τα απαραίτητα μέσα» για την καταπολέμηση των πυρκαγιών που επεκτείνονται στις κεντρικές και τις νότιες περιοχές της λατινοαμερικανικής χώρας.

Οι πυρκαγιές επεκτείνονται κυρίως στις τουριστικές περιφέρειες Βίνια ντελ Μαρ και Βαλπαραΐσο, όπου απειλούν εκατοντάδες κατοικίες και οι αρχές προχώρησαν στην υποχρεωτική εκκένωση περιοχών.

Μόνο στην περιφέρεια του Βαλπαραΐσο, η φωτιά έκαψε 4.800 στρέμματα, σύμφωνα με το Conaf, το εθνικό γραφείο δασών της Χιλής.

Ο καύσωνας και η ξηρασία, που οφείλονται στο κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, πλήττουν μέσα στο καλοκαίρι τη λατινική Αμερική, προκαλώντας πυρκαγιές που επιδεινώνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Μετά τη Χιλή και την Κολομβία, το κύμα καύσωνα υπάρχει κίνδυνος να πλήξει μέσα στις επόμενες ημέρες την Αργεντινή, την Παραγουάη και τη Βραζιλία.

