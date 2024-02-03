Ο βομβαρδισμός από τις ουκρανικές δυνάμεις της κατεχόμενης πόλης Λισιτσάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων έξι σε αρτοποιείο, ανακοίνωσαν σήμερα Σάββατο οι εγκατεστημένες από τη Μόσχα αρχές κατοχής, σύμφωνα με τις οποίες δεκάδες άνθρωποι φέρεται να βρίσκονται κάτω από τα ερείπια.

"Δύο άνθρωποι είναι νεκροί και έξι νοσηλεύονται μετά τον βομβαρδισμό της Λισιτσάνσκ", μετέδωσαν τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία TASS και RIA Novosti επικαλούμενα την τοπική αστυνομία που έχει εγκαταστήσει η Μόσχα, σύμφωνα με την οποία "έως 40 άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται κάτω από τα ερείπια".

"Μπορεί να υπάρχουν δεκάδες άλλοι άνθρωποι κάτω από τα ερείπια", επιβεβαίωσε ο Λεονίντ Πασετσνίκ, αξιωματούχος της ρωσικής κατοχικής διοίκησης, στο Telegram, κατηγορώντας τις ουκρανικές δυνάμεις ότι στοχοθέτησαν το αρτοποιείο.

Δήλωσε ότι η τοπική αστυνομία και οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών βρίσκονταν στο σημείο και προσπαθούσαν να "διασώσουν τα θύματα".

Το RIA Novosti δημοσίευσε βίντεο από ένα κατεστραμμένο κτίριο, στο οποίο διακρίνονται επίσης διασώστες να βγάζουν από τα ερείπια ένα κατεστραμμένο ολοσχερώς αυτοκίνητο.

Το Λισιτσάνσκ, στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, έπεσε στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων μετά μια σφοδρή μάχη που σημειώθηκε στην αρχή της επίθεσης της Μόσχας το 2022.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.