Ανθρωποκυνηγητό για την αναζήτηση των ενόπλων που επιτέθηκαν σήμερα, Τρίτη σε βαν φυλακής στην Νορμανδία σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο σωφρονιστικούς υπαλλήλους και απελευθερώνοντας τον κρατούμενο υψίστης ασφαλείας που μεταφερόταν εκείνη την ώρα, έχει εξαπολύσει η αστυνομία.

Η εισαγγελέας του Παρισιού Laure Beccuau κατονόμασε τον δραπέτη - κρατούμενο ως Mohamed Amra, γεννημένο το 1994, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα είχε καταδικαστεί για διακεκριμένη ληστεία όπως επίσης και για υπόθεση απαγωγής που οδήγησε σε θάνατο. Ο κρατούμενος υψίστης ασφαλείας μεταφερόταν από ένα δικαστήριο στη Ρουέν σε μια φυλακή στο Εβρέ όταν σημειώθηκε η επίθεση στο βαν.

Πώς έγινε η κινηματογραφική απόδραση

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε από ομάδα ατόμων, που επέβαινε σε δύο αυτοκίνητα, τη στιγμή που το αστυνομικό όχημα ήταν σταματημένο σε σταθμό διοδίων μεταξύ των πόλεων Ρουέν και Εβρέ. Ένα από αυτά τα οχήματα βρέθηκε λίγο μετά τα γεγονότα, «απανθρακωμένο», ενώ αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι εγκληματίες τράπηκαν σε φυγή με τον ένα να έχει τραυματιστεί. «Ολόκληρη η χώρα είναι συγκλονισμένη από αυτή την άνευ προηγουμένου επίθεση», ανέφερε στο κοινοβούλιο ο Γάλλος πρωθυπουργός, Γκαμπριέλ Ατάλ τηρώντας ενός λεπτού σιγή για τους αξιωματικούς που σκοτώθηκαν.

La vidéo de l'attaque du fourgon pénitentiaire à #Incarville pic.twitter.com/FhttBFL2AE — Thomas Joly (@ThomasJoly732) May 14, 2024

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι άνδρες ήταν ντυμένοι στα μαύρα, φορώντας μπαλακλάβες και ήταν και βαριά οπλισμένοι.

Βίντεο που τράβηξε οδηγός πούλμαν δείχνει τους ενόπλους την στιγμή της επίθεσης να κατευθύνονται προς το λευκό βαν της φυλακής με αυτόματα όπλα.

BREAKING:



The gang wars in France are spiraling out of control



3 prison guards were killed & 3 were seriously wounded after 4 men armed with Kalashnikovs rammed their van while transporting a gang leader from one prison to another



Mob leader,Mohamed “The Fly” managed to escape pic.twitter.com/gTxoTsmfEA — Visegrád 24 (@visegrad24) May 14, 2024

«Γίνονται τα πάντα για να βρεθούν οι δράστες αυτού του εγκλήματος», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, στο X. «Θα είμαστε ασυμβίβαστοι».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας Eρίκ Ντιπον Μορετί δήλωσε ότι εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εγκληματιών. Επιπλέον, υποστήριξε ότι οι αστυνομικοί πυροβολήθηκαν με «βαριά όπλα» από συνεργούς του κρατούμενου.

Ένας από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους που σκοτώθηκε ήταν παντρεμένος με δύο παιδιά, ενώ η σύζυγός του δεύτερου υπαλλήλου που σκοτώθηκε ήταν πέντε μηνών έγκυος.

Αναζητούν τους δράστες

Μονάδα της ειδικής αστυνομικής δύναμης GIGN έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών. Ο υπουργός Εσωτερικών, έγραψε στο X ότι διέταξε την ενεργοποίηση του σχεδίου Epervier της Γαλλίας, μιας ειδικής επιχείρησης που ξεκίνησε η χωροφυλακή για τέτοιες περιπτώσεις.



