ΥΠΕΞ Βελγίου: Θα προσκαλέσουμε την Τουρκία για τον εορτασμό της 20ης επετείου της μεγάλης διεύρυνσης της ΕΕ

«Θα προσκαλέσουμε την Τουρκία (ως υποψήφια χώρα) για τον εορτασμό της 20ης επετείου της μεγάλης διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Απρίλιο» ανέφερε, απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, η Χάτζα Λαμπίμπ, υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, προεδρεύουσας χώρας του συμβουλίου για το τρέχον εξάμηνo, μετά την ολοκλήρωση του άτυπου συμβουλίου «Gymnich» των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.
- Τουλάχιστον δύο νεκροί σε ουκρανικό βομβαρδισμό, αναφέρουν οι ρωσικές αρχές κατοχής στο Λισιτσάνσκ
- «Είμαι συντετριμμένος»: Έντονα συναισθηματικά φορτισμένος ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποχαιρετά τον Καρλ Γουέδερς – Βίντεο
- Το κοινοβούλιο της Βόρειας Ιρλανδίας διόρισε για πρώτη φορά επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης προερχόμενη από το κόμμα Σιν Φέιν
