ΥΠΕΞ Βελγίου: Θα προσκαλέσουμε την Τουρκία για τον εορτασμό της 20ης επετείου της μεγάλης διεύρυνσης της ΕΕ

Δήλωση της Χάτζα Λαμπίμπ, υπουργού Εξωτερικών του Βελγίου, προεδρεύουσας χώρας του συμβουλίου για το τρέχον εξάμηνο

Hadja Lahbib

«Θα προσκαλέσουμε την Τουρκία (ως υποψήφια χώρα) για τον εορτασμό της 20ης επετείου της μεγάλης διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Απρίλιο» ανέφερε, απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, η Χάτζα Λαμπίμπ, υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, προεδρεύουσας χώρας του συμβουλίου για το τρέχον εξάμηνo, μετά την ολοκλήρωση του άτυπου συμβουλίου «Gymnich» των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

TAGS: ΕΕ Βέλγιο Τουρκία
