Ένας Ιταλός, ηλικίας 22 ετών, με καταγωγή από την Ιορδανία, συνελήφθη σήμερα από τους καραμπινιέρους ως υπεύθυνος της επίθεσης κατά του αμερικανικού προξενείου στη Φλωρεντία, η οποία σημειώθηκε πριν δυο ημέρες.

Στο κινητό του τηλέφωνο βρέθηκε το βίντεο της ανάληψης ευθύνης που εστάλη σε σειρά ιταλικών μέσων ενημέρωσης ενώ στην κατοικία του κατασχέθηκαν τα ρούχα που φέρεται να φορούσε τη νύχτα της επίθεσης.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για τρομοκρατική δράση και με την υπόθεση ασχολούνται η εισαγγελία της Φλωρεντίας και η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία της Ιταλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.