Σύλληψη 22χρονου για τη ρίψη μολότοφ έξω από το αμερικανικό προξενείο της Φλωρεντίας

Στο κινητό του τηλέφωνο βρέθηκε το βίντεο της ανάληψης ευθύνης που εστάλη σε σειρά ιταλικών μέσων ενημέρωσης ενώ στην κατοικία του κατασχέθηκαν τα ρούχα που φέρεται να φορούσε τη νύχτα της επίθεσης

Ένας Ιταλός, ηλικίας 22 ετών, με καταγωγή από την Ιορδανία, συνελήφθη σήμερα από τους καραμπινιέρους ως υπεύθυνος της επίθεσης κατά του αμερικανικού προξενείου στη Φλωρεντία, η οποία σημειώθηκε πριν δυο ημέρες.

Στο κινητό του τηλέφωνο βρέθηκε το βίντεο της ανάληψης ευθύνης που εστάλη σε σειρά ιταλικών μέσων ενημέρωσης ενώ στην κατοικία του κατασχέθηκαν τα ρούχα που φέρεται να φορούσε τη νύχτα της επίθεσης.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για τρομοκρατική δράση και με την υπόθεση ασχολούνται η εισαγγελία της Φλωρεντίας και η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία της Ιταλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

