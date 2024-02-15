Ένδεκα άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους έξι παιδιά, σκοτώθηκαν χθες, Τετάρτη, από ισραηλινά πλήγματα σε χωριά στο νότιο Λίβανο, ανακοίνωσαν διευθυντής νοσοκομείου και τρεις πηγές στις λιβανικές δυνάμεις ασφαλείας, καθώς το Ισραήλ δήλωσε πως απάντησε σε πυραυλική επίθεση της Χεζμπολάχ που στοίχισε τη ζωή σε έναν ισραηλινό στρατιώτη.

Η Χεζμπολάχ και ο ισραηλινός στρατός ανταλλάσσουν πυρά κατά μήκος των ισραηλινολιβανικών συνόρων εδώ και περισσότερο από τέσσερις μήνες, αφότου η ένοπλη λιβανική οργάνωση εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ για να υποστηρίξει την παλαιστινιακή Χαμάς που είναι σύμμαχός της.

Μια γυναίκα και τα δύο παιδιά της σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα στο χωριό αλ-Σαουάνα, δήλωσαν δύο πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας.

Πλήγμα σε κτίριο στη Ναμπατίγια στοίχισε τη ζωή σε άλλα τέσσερα παιδιά, τρεις γυναίκες και έναν άνδρα, σύμφωνα με τον διευθυντή του νοσοκομείου της πόλης Χάσαν Ουάζνι και τρεις άλλες πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας. Επτά άνθρωποι τραυματίσθηκαν, δήλωσε ο Ουάζνι στο Ρόιτερς.

Τέσσερις μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν σε χωριστά πλήγματα, σύμφωνα με την οργάνωση και πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας.

Η Χεζμπολάχ δεν ανακοίνωσε χθες επιχειρήσεις. Ο επικεφαλής του εκτελεστικού συμβουλίου της δήλωσε πως οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο «δεν μπορεί να μείνουν αναπάντητες».

Ισραηλινή κυβερνητική εκπρόσωπος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ομοβροντίες ρουκετών από το Λίβανο χθες, Τετάρτη, το πρωί στοίχισαν τη ζωή σε έναν ισραηλινό στρατιώτη ενώ οκτώ άλλοι τραυματίσθηκαν και νοσηλεύονται.

«Όπως έχουμε κάνει επανειλημμένα σαφές, το Ισραήλ δεν ενδιαφέρεται για ένα πόλεμο σε δύο μέτωπα. Αν όμως προκληθεί, θα απαντήσουμε σθεναρά», δήλωσε η εκπρόσωπος Ιλάνα Στάιν.

«Η τρέχουσα πραγματικότητα, όπου δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί είναι εκτοπισμένοι και δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, είναι αφόρητη. Πρέπει να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να ζήσουν με ειρήνη και ασφάλεια».

Η Στάιν και οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως οι τελευταίες απάντησαν σε διασυνοριακά πυρά ρουκετών από το Λίβανο.

Ο αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Χέρζι Χαλεβί, ο οποίος συναντήθηκε χθες με τους επικεφαλής τοπικών κοινοτήτων στο βόρειο Ισραήλ, δήλωσε πως, παρά αυτά που έχουν επιτευχθεί, όπως είπε, εναντίον της Χεζμπολάχ, «δεν είναι ώρα να σταματήσουμε».

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Σάγεντ Χάσαν Νασράλα δήλωσε προχθές, Τρίτη, σε τηλεοπτική ομιλία του πως η οργάνωσή του θα σταματήσει τις ανταλλαγές πυρών μόνο αν επιτευθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Τα διασυνοριακά πυρά έχουν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 200 ανθρώπους στο Λίβανο, περιλαμβανομένων περισσότερων από 170 μαχητών της Χεζμπολάχ, καθώς και σε τουλάχιστον 12 ισραηλινούς στρατιώτες και πέντε ισραηλινούς αμάχους. Έχουν επίσης προκαλέσει τον εκτοπισμό δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων που ζούσαν στις μεθοριακές περιοχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

