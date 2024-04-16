Ως έναν μοχλό πίεσης, ώστε να εκκενωθεί το Χάρκοβο, εκλαμβάνουν Ουκρανοί και Δυτικοί αξιωματούχοι τις κλιμακούμενες επιθέσεις το τελευταίο διάστημα. Το Χάρκοβο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, έχει δεχθεί μπαράζ ρωσικών βομβαρδισμών τον τελευταίο μήνα, οι οποίοι έχουν καταστρέψει τις υποδομές ενέργειας, αφήνοντας ταυτόχρονα πίσω τους συντρίμμια εκεί που μέχρι πρότινος βρίσκονταν κατοικίες.

Η πόλη, ο πληθυσμός της οποίας πριν τον πόλεμο ήταν περίπου 1,5 εκατ., δέχεται επιθέσεις από την αρχή της ρωσικής εισβολής το 2022. Η τελευταία ενέργεια του Κρεμλίνου, όμως, φαίνεται να αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια να αποκοπεί ο εφοδιασμός της πόλης και να καταστεί μη κατοικήσιμη, δήλωσαν οι αξιωματούχοι υπό τον όρο της ανωνυμίας, όπως μεταδίδει σε αποκλειστικό του δημοσίευμα το Bloomberg.

Η πολιορκία του Χάρκοβου αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της στρατιωτικής επιχείρησης της Ρωσίας, η οποία φαίνεται να εκμεταλλεύεται τις μειωμένες δυνάμεις της Ουκρανίας στην αεράμυνα, αλλά και σε στρατό. Τα στρατεύματα του Πούτιν συνεχίζουν παράλληλα την επίθεσή τους, σε εθνικό επίπεδο, στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας, ενώ την ίδια στιγμή οι ρωσικές δυνάμεις κερδίζουν έδαφος σε διάφορα σημεία του μετώπου, με δυτικούς αξιωματούχους να εκφράζουν φόβους ότι ο στρατός του Κιέβου είναι πολύ πιθανό να φτάνει σε οριακό σημείο.



Οι ρωσικές δυνάμεις προσπάθησαν να καταλάβουν το Χάρκοβο τις πρώτες ημέρες της εισβολής, αλλά απέτυχαν, κάτι που θεωρήθηκε ως νίκη από το μεγαλύτερο μέρος του ρωσόφωνου πληθυσμού της πόλης -ο οποίος από την αρχή του πολέμου έχει αμφισβητήσει τη “δικαιολογία” του Πούτιν για την εισβολή, ότι Ουκρανοί και Ρώσοι είναι ένας λαός.

Αλλά εδώ και πάνω από δυο χρόνια από τότε που ο Ρώσος πρόεδρος εισέβαλε στην Ουκρανία, οι συνθήκες διαβίωσης στο Χάρκοβο γίνονται όλο και πιο επικίνδυνες. Οι επιθέσεις συνεχίζονται αμείλικτες και οι ζημιές είναι τόσο εκτεταμένες που οι αρχές θα πρέπει να πιεστούν για να τις αποκαταστήσουν έγκαιρα πριν την έλευση του επόμενου χειμώνα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας προειδοποίησε για “εχθρική παραπληροφόρηση” επικαλούμενος δήθεν ειδοποιήσεις ότι το Χάρκοβο εκκενώνεται καθώς τα ρωσικά στρατεύματα το περικυκλώνουν.

“Οι Ρώσοι κατακτητές, ανίκανοι να επιτύχουν αυτό που θέλουν στο πεδίο της μάχης, προσπαθούν να σπείρουν πανικό και χάος στην ουκρανική κοινωνία” έγραψε ο υπουργός στο Telegram στις 2 Απριλίου.

Σχεδόν κανείς πάντως φαίνεται να προβλέπει ότι οι δυνάμεις του Κρεμλίνου θα μπορέσουν να κατακτήσουν την πόλη σύντομα, ενώ αξιωματούχοι από το περιβάλλον του Βολοντιμίρ Ζελένσκι εκτιμούν ότι η Ρωσία δεν έχει αρκετές δυνάμεις για να οργανώσει μια σοβαρή επίθεση. Αυτό, τους ώθησε να δημιουργήσουν μια αίσθηση πανικού, τόνισαν.



Πηγή: skai.gr

