Χτυπάμε τους εχθρούς μας χωρίς έλεος, και θα νικήσουμε, ήταν το μήνυμα του Μπέντζαμιν Νετανιάχου την Τρίτη λίγο πριν τη νέα συνεδρίαση του πολεμικού συμβουλίου για την ισραηλινή απάντηση στην ιρανική επίθεση που πραγματοποιείται εντός της ημέρας. Επισκεπτόμενος κέντρο νεοσύλλεκτων, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επισήμανε ότι το Ισραήλ έχει τρεις στόχους στη Γάζα.

Μιλώντας σε νεοσύλλεκτους των IDF ο Νετανιάχου ανέφερε ότι «το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε είναι το πνεύμα. Είναι η ετοιμότητα που βλέπω στα μάτια σας, στους διοικητές μας, στον στρατό μας, στον λαό μας. Βασίζομαι σε εσάς και σας στηρίζω».

היום חיבקתי בבקו״ם את אור-חדש פרץ, בנו של אלירז פרץ ואחיינו של אוריאל פרץ הי״ד, שמתגייס היום לגולני.



זאת הרוח שלנו ואיתה ננצח את כל אויבינו.



(צילום: חיים צח, לע״מ) pic.twitter.com/sshHAYCIeH — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 16, 2024



Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνάντησε νεοσύλλεκτους ενώ παρελάμβαναν τον εξοπλισμό τους, πριν φορέσουν τις στολές τους. Στη συνέχεια μίλησε μαζί τους και απάντησε στις ερωτήσεις τους.



«Μίλησα με μερικούς από εσάς. Είδα τη σωματική και ψυχική ετοιμότητα. Έχετε μια μεγάλη τιμή σήμερα: συμμετέχετε στους IDF, στις υπέροχες επάλξεις, για να απωθήσετε έναν βάναυσο εχθρό, τα τέρατα που μας επιτέθηκαν. Τους χτυπάμε και εμείς χωρίς έλεος και θα τους νικήσουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

בבקו״ם עם המתגייסים החדשים שלנו לגולני וגבעתי. אני סומך עליהם, עם ישראל מחבק אותם, ויחד ננצח. pic.twitter.com/el5lKnWf0Q — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 16, 2024



«Θέλετε να κερδίσετε; Είστε έτοιμοι να πολεμήσετε; Αυτό ακριβώς χρειάζεται. Καλοί φίλοι έχουν πέσει (στη μάχη) σε αυτήν την εκστρατεία. Έπεσαν για να πετύχουμε αυτή τη νίκη. Υπάρχουν τρεις στόχοι: Πρώτος – η εξάλειψη της Χαμάς. Δεύτερος – να επιστρέψουν οι όμηροι. Και τρίτον – να διασφαλιστεί ότι η Χαμάς δεν θα αποτελέσει ποτέ ξανά απειλή για το Ισραήλ» επισήμανε.



«Αυτό είναι μέρος μιας μεγαλύτερης εκστρατείας, το βλέπετε αυτό. Το Ιράν στέκεται πίσω από τη Χαμάς, πίσω από τη Χεζμπολάχ και πίσω από άλλους, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να κερδίσουμε και να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας παντού».



«Το πιο σημαντικό είναι το πνεύμα. Είναι η ετοιμότητα που βλέπω στα μάτια σας, στους διοικητές μας, στο στρατό μας, στο λαό μας και βασίζομαι σε εσάς. Βασίζομαι σε εσάς και στέκομαι δίπλα σας. Θυμάμαι, ήμουν εδώ πριν από μερικά χρόνια. Είναι το ίδιο πνεύμα που συνεχίζεται πριν από εμάς και μετά από εμάς, που συνεχίζεται μαζί σας, και με τη βοήθεια του Θεού, μαζί θα νικήσουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που θα θυμάστε. Οι φίλοι σας, κάποιοι από τους οποίους γνωρίσατε μόλις τώρα, είναι μαζί σας, είμαστε όλοι μαζί, και μαζί θα κερδίσουμε. Προσέξτε ο ένας τον άλλον και προσέξτε τη χώρα... μαζί θα κερδίσουμε» σημείωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Σημειώνεται ότι το Ισραήλ έχει δεσμευτεί να απαντήσει στην ιρανική μαζική επίθεση, και σταθμίζει τις επιλογές του για το τι θα κάνει.

Ένα ακόμα «βήμα» για την απάντηση της Ιερουσαλήμ στην επίθεση της Τεχεράνης φέρεται να έκανε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά τη συνεδρίαση του Πολεμικού Συμβουλίου της Δευτέρας, με το επόμενο βήμα όμως να φαντάζει «μετέωρο», καθώς όλοι δέχονται ότι η ισραηλινή «απάντηση» είναι απλώς θέμα χρόνου, ουδείς όμως γνωρίζει αν τελικά θα επιλεγούν πλήγματα σε ιρανικό έδαφος που θα οδηγήσουν την κατάσταση εκτός ελέγχου.

Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι η ισραηλινή απάντηση στην άνευ προηγουμένου επίθεση του Ιράν είναι πιθανό να είναι περιορισμένη, και μπορεί να επικεντρωθεί στο χτύπημα βασικών στόχων εκτός Ιράν, ανέφεραν τέσσερις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο NBC.

O Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραΐσι προειδοποίησε την Τρίτη ότι «και η παραμικρή ενέργεια κατά των συμφερόντων του Ιράν θα αντιμετωπιστεί με μια αυστηρή, εκτεταμένη και οδυνηρή απάντηση εναντίον όλων των δραστών». Την ίδια ώρα, η ιρανική τηλεόραση και τα κοινωνικά δίκτυα έχουν «πλημμυρίσει» από πλάνα με ιρανικές ασκήσεις, είτε από στρατιωτικές επιχειρήσεις των «δορυφόρων» της Τεχεράνης όπως η Χεζμπολάχ και οι Χούθι.

