Το μεγάλο κίνδυνο τα έργα αποκατάστασης του Κάστρου της Μεθώνης να μην μπορούν να ενταχτούν πλέον για χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης επισημαίνει ο Σύλλογος Φίλων Κάστρου Μεθώνης και διαμαρτύρεται έντονα.

Αν και έχουν γίνει αρκετές μελέτες, δυστυχώς, κανένα έργο δε βρίσκεται στο στάδιο της δημοπράτησης και οι ζημιές που έχει υποστεί το κάστρο, ένα από τα μεγαλύτερα στα Βαλκάνια, γίνονται όλο και μεγαλύτερες.

Τον κίνδυνο από καταρρεύσεις που διατρέχει το σπουδαίο αυτό μνημείο της Μεσσηνίας είχε παρουσιάσει αναλυτικά σε ρεπορτάζ του το «Θάρρος» το Φεβρουάριο, με σημαντικά τμήματα να έχουν ήδη καταρρεύσει ή να είναι έτοιμα να κατακρημνιστούν.

Το κάστρο καταρρέει

Ο Σύλλογος Φίλων Κάστρου Μεθώνης έθεσε ως βασικό θέμα της γενικής συνέλευσης που πραγματοποίησε τις προηγούμενες μέρες τα έργα αποκατάστασης του κάστρου, τα οποία προβλέπονται από την προγραμματική σύμβαση εκπόνησης των σχετικών μελετών, η οποία υπογράφτηκε στις 6 Απριλίου 2021!

Η γενική συνέλευση του συλλόγου με ομόφωνη απόφασή της διαμαρτύρεται έντονα για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των μελετών, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλέον δυνατότητα ένταξης των έργων στο Ταμείο Ανάκαμψης, όπως είχε επισήμως ανακοινωθεί.

Επίσης, εκφράζει την έντονη ανησυχία των μελών και των φίλων του για το γεγονός ότι ακόμα και το επείγον έργο αποκατάστασης του δυτικού τείχους – στο οποίο υπάρχουν μεγάλες ζημιές και η μελέτη του εγκρίθηκε προ μηνών από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο – δεν έχει καν δημοπρατηθεί, με κίνδυνο νέων καταρρεύσεων, πολύ μεγαλύτερων αυτών που έγιναν το 2020 και το 2021.

Μάλιστα, η γενική συνέλευση έδωσε εντολή στο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου να προβεί σε όσες ενέργειες κρίνει αναγκαίες για την άμεση έναρξη των έργων. Τις ενέργειες που θα γίνουν θα αποφασίσει το Δ.Σ. του Συλλόγου στην προσεχή του συνεδρίαση.

Μόνο μελέτες

Τον Απρίλιο του 2021 υπεγράφη προγραμματική σύμβαση μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Πύλου – Νέστορος για την αποκατάσταση και ανάδειξη του Κάστρου Μεθώνης, όπως και την εκτέλεση υποστηρικτικών αρχαιολογικών εργασιών.

Τον Αύγουστο του 2022 ανατέθηκε η μελέτη για την αποκατάσταση του επιθαλάσσιου δυτικού τείχους. Εκεί καταγράφονται προβλήματα μεγάλης έκτασης, ενώ το σημείο συνεχίζει να δέχεται μεγάλες πιέσεις από τους έντονους κυματισμούς και τους ανέμους. Είναι το τμήμα του κάστρου για το οποίο υπάρχουν οι μεγαλύτεροι φόβοι ότι μπορεί να καταρρεύσει.

Το Μάιο του 2023, με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού, εγκρίθηκαν η αρχιτεκτονική μελέτη, όπως και η στατική μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης του δυτικού επιθαλάσσιου τείχους του νότιου περιβόλου του κάστρου. Η οριστική μελέτη του δυτικού τείχους έχει ολοκληρωθεί και έχει εγκριθεί από το ΚΑΣ.

Φέτος, στις αρχές Φεβρουαρίου, με απόφαση από την αρμόδια Διεύθυνση Αναστήλωσης Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού, ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης λήψης μέτρων στερέωσης και αποκατάστασης του επιθαλάσσιου ανατολικού τείχους (πύργοι και μεταπύργια διαστήματα) του Κάστρου Μεθώνης.

Μάλιστα, στην απόφαση του υπουργείου τονίζεται πως υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης για τη διάσωση του ανατολικού επιθαλάσσιου τείχους του κάστρου, γι’ αυτό και έγινε ανάθεσή της.

Επίσης, η μελέτη της Ακρόπολης (στρατιωτικό τμήμα) είναι στο στάδιο της ολοκλήρωσης, ενώ θα ακολουθήσει η έγκρισή της από το ΚΑΣ και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.

Απομένει, όμως, η ανάθεση της μελέτης για το Μπούρτζι, το οποίο επίσης αντιμετωπίζει προβλήματα.

