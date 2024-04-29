Ο διάσημος ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρτιέ ανακρίθηκε σήμερα από τη γαλλική αστυνομία σχετικά με τις καταγγελίες δύο γυναικών για σεξουαλικές επιθέσεις στο περιθώριο γυρισμάτων, αλλά αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Η πρώτη καταγγελία έγινε από διακοσμήτρια που εργαζόταν το 2021 στα γυρίσματα της ταινίας Les Volets Verts.

Ο δικηγόρος της είπε στο BFMTV ότι «καθώς περνούσε από διάδρομο όπου ήταν καθισμένος ο κ. Ντεπαρντιέ, εκείνος την άρπαξε, ακινητοποιώντας την ανάμεσα στα πόδια του, και τη θώπευσε», συμπληρώνοντας ότι «αισθάνθηκε εντελώς ανίσχυρη, ανήμπορη να ξεφύγει από την παγίδα του».

Η δεύτερη καταγγελία έγινε από βοηθό παραγωγής στα γυρίσματα της ταινίας Le magician et les Siamois (2014).

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ έχει αρνηθεί κατ’ επανάληψη όσα του καταλογίζονται.

Ένας εκ των δικηγόρων του ηθοποιού, ο Κριστιάν Σεν-Παλέ, είπε σήμερα στο BFMTV ότι ο πελάτης του αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Ο Ντεπαρτιέ βρίσκεται στο μικροσκόπιο των γαλλικών αρχών από το 2020, μετά την καταγγελία της ηθοποιού Σαρλότ Αρνού ότι έπεσε θύμα βιασμού τον Αύγουστο του 2018.

Η ηθοποιός Ελέν Νταράς έχει επίσης καταθέσει εναντίον του μήνυση για σεξουαλική επίθεση κατά τη διάρκεια γυρίσματος το 2007. Αυτή η μήνυση στάλθηκε στο αρχείο από την εισαγγελία του Παρισιού λόγω παραγραφής.

Στην Ισπανία, μήνυση έχει κατατεθεί κατά του Ζεράρ Ντεπαρντιέ από τη δημοσιογράφο και συγγραφέα Ρουθ Μπάσα, η οποία τον κατηγορεί ότι τη βίασε το 1995.

«Ποτέ, μα ποτέ, δεν έχω κακοποιήσει γυναίκα», υπογράμμισε ο 75χρονος Ζεράρ Ντεπαρντιέ σε ανοικτή επιστολή που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Οκτώβριο στην εφημερίδα Le Figaro, αναφερόμενος στις κατηγορίες της Σαρλότ Αρνού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

