Οι χώρες της G7 συμφώνησαν σε μείωση παραγωγής του πλαστικού

Η G7 θα αρχίσει να περιορίζει την παραγωγή του πλαστικού με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιμετωπίσει κατά μέτωπο την παγκόσμια ρύπανση που προκαλεί αυτό το υλικό, σύμφωνα με προσχέδιο του τελικού ανακοινωθέντος των υπουργών Περιβάλλοντος που συνεδρίασαν στην Ιταλία, έγινε σήμερα γνωστό από γαλλική πηγή.

Το πλαστικό υπάρχουν παντού στο περιβάλλον, από την κορυφή των βουνών μέχρι το βάθος των ωκεανών, καθώς και μέσα στο αίμα των ανθρώπων.

"Η G7 αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι το επίπεδο της μόλυνσης από το πλαστικό είναι αβάσταχτο και ότι η αύξησή του είναι ανησυχητική", δήλωσε η γαλλική αντιπροσωπεία σε σημείωση στο περιθώριο της διήμερης αυτής συνόδου στο Τορίνο, στη βορειοδυτική Ιταλία.

Απέναντι στη διαπίστωση αυτή, η "G7 δεσμεύεται να μειώσει την παγκόσμια παραγωγή των πρωτογενών πολυμερών προκειμένου να θέσει τέλος στη ρύπανση από το πλαστικό το 2040".

Η ομάδα των επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά κρατών, η οποία περιλαμβάνει την Ιταλία, τον Καναδά, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιαπωνία, τη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα θεσπίσει "μια σειρά από συγκεκριμένα μέτρα που θα επιτρέπουν την επίτευξη" αυτού του στόχου, σύμφωνα με τη σημείωση αυτή, χωρίς να διευκρινίζεται ποια θα είναι τα μέτρα αυτά.

Το τελικό ανακοινωθέν της G7 θα ανακοινωθεί την Τρίτη στο τέλος της υπουργικής συνόδου.

Τα πλαστικά απορρίμματα συνιστούν μείζονα πρόκληση η οποία διατρέχει τις τρεις μεγάλες κρίσεις στον πλανήτη: την κλιματική αλλαγή, την απώλεια της βιοποικιλότητας και τη μόλυνση, εκτίμησε ο Γάλλος υπουργός Περιβάλλοντος Κριστόφ Μπεσί.

"Η διασπορά των πλαστικών σε όλα τα περιβάλλοντα είναι ένα φαινόμενο σχετικά πρόσφατο στην ιστορία του ανθρώπου, αλλά μοιάζει ήδη να διαφεύγει από κάθε έλεγχο", υπογράμμισε.

Αυτή η G7 πραγματοποιείται την ώρα που διαπραγματεύσεις μεταξύ 175 χωρών είναι σε εξέλιξη στον Καναδά ενόψει μιας διεθνούς συνθήκης για τη μείωση της μόλυνσης από το πλαστικό. Οι διαπραγματεύσεις αυτές άρχισαν την Τρίτη και αναμένεται να ολοκληρωθούν σήμερα.

Παρά το γεγονός ότι οι διαφορετικές πλευρές συμφωνούν στην ανάγκη σύναψης μιας συνθήκης, στο βάθος έχουν αποκλίνουσες θέσεις.

Ορισμένες χώρες και περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις ζητούν την ισχυρή μείωση της παραγωγής πλαστικού έως το 2040.

Όμως χώρες παραγωγοί πετρελαίου και τα λόμπι της βιομηχανίας συνηγορούν περισσότερο υπέρ της ανακύκλωσης.

Εν τω μεταξύ, η ρύπανση από το πλαστικό δεν σταματά να αυξάνεται. Θα μπορούσε να τριπλασιαστεί έως το 2060 εάν δεν γίνει τίποτα. Ωστόσο μόνο το 9% των πλαστικών ανακυκλώνεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.