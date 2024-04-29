Λογαριασμός
Πάτρα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στoν Νέο Ερινεό

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν περίπου 40 πυροσβέστες με περισσότερα από 10 οχήματα

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις η φωτιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νέος Ερινεός, της Αιγιάλειας.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν περίπου 40 πυροσβέστες με περισσότερα από 10 οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά και να αντιμετωπίσουν άμεσα πιθανές αναζωπυρώσεις.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Φωτιά Τώρα Πάτρα
