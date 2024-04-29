Πάτρα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στoν Νέο Ερινεό

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις η φωτιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νέος Ερινεός, της Αιγιάλειας.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν περίπου 40 πυροσβέστες με περισσότερα από 10 οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά και να αντιμετωπίσουν άμεσα πιθανές αναζωπυρώσεις.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Νέος Ερινεός Αιγιαλείας Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 14 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 29, 2024

Πηγή: skai.gr

