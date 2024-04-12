Οι αρχές της περιφέρειας του Χαρκόβου, στην ανατολική Ουκρανία, η οποία βομβαρδίζεται με ιδιαίτερη σφοδρότητα από τις ρωσικές δυνάμεις, έδωσε εντολή για την αναγκαστική απομάκρυνση των οικογενειών με παιδιά από 47 χωριά κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία.

Η εντολή αφορά κοινότητες σε τρεις περιοχές, τις Μποχοντούχιβ, Ιζιούμ και Χάρκοβο, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Χαρκόβου Όλεχ Σινεχούμποφ, χθες, Πέμπτη, μέσω Telegram. Ωστόσο, δεν αφορά την περιφερειακή πρωτεύουσα, πρόσθεσε.

Ο λόγος για την εκκένωση αυτή είναι οι σχεδόν καθημερινοί βομβαρδισμοί πόλεων από τον ρωσικό στρατό. Ο κυβερνήτης δεσμεύτηκε ότι όλοι όσους αφορά η εντολή αυτή θα λάβουν κατάλληλη ανθρωπιστική και νομική βοήθεια.

Μια μέρα νωρίτερα, την Τετάρτη, ένα νεαρό κορίτσι σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό των ρωσικών δυνάμεων στο χωριό Λίπτσι του Χαρκόβου, σε απόσταση μόλις 10 χιλιομέτρων από τα σύνορα με τη Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε χθες έκκληση στους δυτικούς συμμάχους να προμηθεύσουν την Ουκρανία με περισσότερα όπλα καθώς πάνω από δώδεκα ενεργειακοί σταθμοί έχουν καταστραφεί ή τεθεί εκτός λειτουργίας από τα μέσα Μαρτίου λόγω των ρωσικών βομβαρδισμών.

«Χρειαζόμαστε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και άλλη αμυντική βοήθεια, όχι απλώς να κλείνουμε τα μάτια και να έχουμε μακρές συζητήσεις», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε το αίτημα έπειτα από συνάντηση που είχε χθες στο Βίλνιους με τον Λιθουανό πρόεδρο Γκιτάνας Ναουσέντα. «Για μας η αντιαεροπορική άμυνα είναι το υπ’αριθμόν ένα θέμα, η πρώτη προτεραιότητα», σημείωσε ο Ζελένσκι.

