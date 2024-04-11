Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν σε τουλάχιστον δέκα βομβαρδισμούς τη νύχτα εναντίον «υποδομών καίριας σημασίας» στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στο βορειοανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, που τέθηκε ολόκληρο σε κατάσταση συναγερμού, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης σήμερα το πρωί.

«Οι δυνάμεις κατοχής προχώρησαν σε τουλάχιστον 10 επιδρομές εναντίον υποδομών καίριας σημασίας στην πόλη Χάρκοβο και στην περιφέρειά της», ανέφερε ο Όλεχ Σινεχούμποφ μέσω Telegram.

«Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν θύματα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με ανάρτηση του δημάρχου Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ στην ίδια πλατφόρμα, ο ρωσικός στρατός έπληξε την πόλη με τον δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό στην Ουκρανία με «πυραύλους».

Νωρίτερα, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε επίσης μέσω Telegram ότι κάπου εννέα ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95MS βρίσκονταν στους αιθέρες και πρόσθεσε πως υποπτευόταν πως θα εκτόξευαν πυραύλους.

«Κρίνοντας από το τι βάζει στο στόχαστρο ο ρώσος επιτιθέμενος, είναι πιθανά προβλήματα στον ενεργειακό εφοδιασμό στο Χάρκοβο. Το μετρό θα είναι κλειστό τις επόμενες ώρες, επομένως σχεδιάστε τις μετακινήσεις λαμβάνοντάς το υπόψη», ανέφερε ο δήμαρχος Τερέχοφ.

Ο περιφερειάρχης Σινεχούμποφ ανέφερε πως συνεργεία τεχνικών εργάζονται για να αποκαταστήσουν διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Περί τις 06:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), το μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας βρισκόταν ακόμη σε συναγερμό για αεροπορικές επιδρομές.

Στην περιφέρεια Ζαπορίζια (νότια), ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ έκανε και αυτός λόγο για «εκρήξεις» νωρίς το πρωί.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις βομβαρδίζουν συστηματικά τις τελευταίες εβδομάδες ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, προκαλώντας διακοπές της ηλεκτροδότησης ευρείας κλίμακας.

Χθες Τετάρτη επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν στις περιφέρειες του Χαρκόβου και της Οδησσού (νότια) σε νυχτερινές επιδρομές που είχαν στόχους δυο ενεργειακές εγκαταστάσεις και προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και στις δύο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

