Πρωτομαγιά : Στάσεις εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ

Στις απεργιακές κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν την Πρωτομαγιά, Μεγάλη Τετάρτη, αναμένεται να συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Το συνδικάτο εργαζομένων στον ΟΑΣΑ και η Ένωση Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τους στην απεργία με στάσεις εργασίας.

Ειδικότερα, δεν θα κινηθούν τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 το πρωί και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Κανονικά αναμένεται να πραγματοποιούνται τα δρομολόγια στις αστικές γραμμές που έχουν αναλάβει τα ΚΤΕΛ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

