Ισραήλ: Νέα συνεδρίαση του πολεμικού συμβουλίου εντός της ημέρας για την «απάντηση» στο Ιράν

Το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ θα συνεδριάσει εκ νέου εντός της ημέρας για να συζητήσει την απάντησή του στην ιρανική επίθεση με drones και πυραύλους, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στο CNN.



Θα είναι η πέμπτη συνεδρίαση του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου από τότε που η Τεχεράνη εξαπέλυσε μια σειρά επιδρομών στο Ισραήλ, ως απάντηση σε ένα ισραηλινό χτύπημα στο ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό της Συρίας, νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Ήταν η πρώτη φορά που το Ιράν επιτέθηκε σε ισραηλινό έδαφος.

Το Ισραήλ έχει δεσμευτεί να απαντήσει στην ιρανική μαζική επίθεση, και σταθμίζει τις επιλογές του για το τι θα κάνει.

Ένα ακόμα «βήμα» για την απάντηση της Ιερουσαλήμ στην επίθεση της Τεχεράνης φέρεται να έκανε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά τη συνεδρίαση του Πολεμικού Συμβουλίου της Δευτέρας, με το επόμενο βήμα όμως να φαντάζει «μετέωρο», καθώς όλοι δέχονται ότι η ισραηλινή «απάντηση» είναι απλώς θέμα χρόνου, ουδείς όμως γνωρίζει αν τελικά θα επιλεγούν πλήγματα σε ιρανικό έδαφος που θα οδηγήσουν την κατάσταση εκτός ελέγχου.

Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι η ισραηλινή απάντηση στην άνευ προηγουμένου επίθεση του Ιράν είναι πιθανό να είναι περιορισμένη, και μπορεί να επικεντρωθεί στο χτύπημα βασικών στόχων εκτός Ιράν, ανέφεραν τέσσερις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο NBC.

O Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραΐσι προειδοποίησε την Τρίτη ότι «και η παραμικρή ενέργεια κατά των συμφερόντων του Ιράν θα αντιμετωπιστεί με μια αυστηρή, εκτεταμένη και οδυνηρή απάντηση εναντίον όλων των δραστών». Την ίδια ώρα, η ιρανική τηλεόραση και τα κοινωνικά δίκτυα έχουν «πλημμυρίσει» από πλάνα με ιρανικές ασκήσεις, είτε από στρατιωτικές επιχειρήσεις των «δορυφόρων» της Τεχεράνης όπως η Χεζμπολάχ και οι Χούθι.

