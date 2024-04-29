Φον ντερ Λάιεν: Μην αφήσετε άλλους να επιλέξουν για εσάς, η ψήφος μετράει

«Το μήνυμά μου είναι να μην αφήσετε άλλους να κάνουν την επιλογή για εσάς. Η ψήφος σας μετράει», υπογράμμισε η πρόεδρος της Κομισιόν και υποψήφια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για δεύτερη θητεία, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην εισαγωγική της τοποθέτηση στην «τηλεμαχία» του Μάαστριχτ (συνδιοργάνωση Studio Europa-Politico).

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε την ανάγκη για ενότητα αντί για την πόλωση και για μια ισχυρή Ευρώπη αντί για μια αδύναμη.

Αναφέρθηκε στα παιδιά της, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «τα παιδιά μου είναι λίγο πολύ στην ίδια ηλικία με εσάς. Και φυσικά, μπορείτε να φανταστείτε ότι συζητάμε πολύ για πολιτική στο τραπέζι της κουζίνας».

«Θέλω μια Ευρώπη που νοιάζεται, που προστατεύει, μια ευημερούσα (Ευρώπη) και πάνω απ' όλα αυτές οι εκλογές αφορούν τη δημοκρατία και η δημοκρατία έχει να κάνει με τις επιλογές».

