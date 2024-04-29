Φάμελλος: Είστε το συνώνυμο του χαρατσιού κ. Γεωργιάδη

Επίθεση στην κυβέρνηση και στον υπουργό Υγείας, 'Αδωνη Γεωργιάδη, εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κάνοντας παρέμβαση στην Ολομέλεια της Βουλής για την τροπολογία εισόδου ιδιωτών γιατρών στο ΕΣΥ.

Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας ότι η διαδικασία με την οποία επιχειρεί να φέρει την τροπολογία για την είσοδο ιδιωτών γιατρών στο ΕΣΥ παραβιάζει τους κανόνες της καλής νομοθέτησης. Εξήγησε: «Φέρατε την πρώτη φορά ως νομοτεχνική μια ουσιαστική και μείζονα νομοθετική ρύθμιση. Την πήρατε πίσω σε εκείνη τη φάση, όμως δεν την φέρατε εκ νέου ως οφείλατε, δηλαδή δεν την καταθέσατε σε νομοσχέδιο για να αναρτηθεί στο open.gov. Δεν την καταθέσατε στη συνέχεια στις επιτροπές της Βουλής για να γίνει συζήτηση, δεν κλήθηκαν φορείς για να πουν τη γνώμη τους στη Βουλή και επιπλέον, δεν υπήρχε και καμία τεκμηρίωση και η άποψη της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής. 'Αρα με ένα λαθραίο πολιτικά τρόπο επιχειρήσατε και πάλι να φέρετε από την πίσω πόρτα αυτή τη ρύθμιση. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για αυτό και μην προσπαθήσετε να κάνετε το άσπρο μαύρο. Αυτά είναι καταγεγραμμένα και πραγματικά γεγονότα».

Ακολούθως αναφέρθηκε στο περιεχόμενο της τροπολογίας, λέγοντας: «Επιχειρείτε μια πλήρη ιδιωτικοποίηση του εθνικού συστήματος υγείας. Αποτέλεσμα, μέσα σε λίγους μήνες που γυρίσατε στο υπουργείο Υγείας, δεν υπάρχει καμία σχέση στο σημερινό ΕΣΥ με αυτό που έχει ανάγκη ο πολίτης, διότι πλέον έχετε βάλει χαράτσια παντού. Είστε το συνώνυμο του χαρατσιού. Χαράτσι για ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις, χαράτσι για μικροβιολογικές, χαράτσι για εμβόλια, χαράτσι για χειρουργεία, χαράτσι για προσωπικό γιατρό. Και επιπλέον, εσείς συνδέετε το εθνικό σύστημα υγείας με την πλήρη αποδυνάμωσή του και με την απώλεια επιστημόνων, διότι οι επιστήμονες με τη δική σας πολιτική φεύγουν από την Ελλάδα γιατί δεν έχουν και αυτοί προοπτική. Τώρα επιχειρείτε με διάφορες χυδαιότητες και το λέω για να καταγραφεί στα πρακτικά, να συνδέσετε την εθελοντική και πρωτοπόρα προσφορά του Παύλου Πολάκη εκείνη την περίοδο, όταν έλεγε ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να σωθεί από το εθνικό σύστημα υγείας, έστω και μια ανθρώπινη ζωή. Εμείς είμαστε περήφανοι για αυτό που κάναμε, που μέσα σε μια περίοδο χρεοκοπίας - γιατί εσείς χρεοκοπήσατε τη χώρα - κατορθώσαμε να ανορθώσουμε και τους προϋπολογισμούς της Υγείας και τη στελέχωση και τη λειτουργία των νοσοκομείων.

Διότι εσείς με τόσους πόρους που είναι διαθέσιμοι, το μόνο που κατορθώσατε είναι να βάλετε χαράτσια παντού. Ενώ υπάρχουν πόροι πλέον και από το Ταμείο Ανάκαμψης και πόροι και λόγω της πανδημίας, εσείς αυτούς που χειροκροτούσατε, τους υγειονομικούς, τους έχετε αφήσει ακόμα να είναι συμβασιούχοι, επικουρικοί, χωρίς πραγματικά μια σταθερή σχέση απασχόλησης».

Ακολούθως αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο που συζητείται στην ολομέλεια: «Αναμόρφωση του προγράμματος "Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους" και άλλες ρυθμίσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας - Σύσταση οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και άλλες διατάξεις».

Απευθυνόμενος προς την αρμόδια υπουργό είπε: «Πρέπει να πω ότι με μεγάλο προβληματισμό κυρία υπουργέ, αντιμετωπίζουμε και το δικό σας νομοσχέδιο. Ενώ δεν έχετε καμία πρόταση μεταρρύθμισης για την κοινωνική πολιτική, εμείς βλέπουμε να κλείνουν προνοιακές δομές. Εσείς από την άλλη μας φέρνετε τώρα ένα νομοσχέδιο για ένα υπουργείο το οποίο δεν υπάρχει. Ενώ το πρώτο που πρέπει να κάνετε, είναι έναν οργανισμό του Υπουργείου και έναν προϋπολογισμό που να αντιστοιχεί στις μεγάλες ανάγκες της κοινωνίας, μας φέρνετε ένα ‘άδειο πουκάμισο', το οποίο δεν έχει πρακτικά τίποτα και μια ρημαγμένη κοινωνική πολιτική. Μπορεί να έχουμε διαφορετική ανάγνωση στον τίτλο του υπουργείου, αλλά δεν έχουμε καθόλου υποτιμήσει την ανάγκη να υπάρχει κοινωνική πολιτική. Και σε αυτό το υπουργείο, το ευαίσθητο που έχετε αναλάβει, παρότι αυτό ήταν κομμάτι της επικοινωνιακής προπαγάνδας του κυρίου Μητσοτάκη, δεν έχετε ασκήσει πολιτικές ούτε για την οικογένεια, ούτε για τη στέγη, ούτε για τις ανισότητες, ούτε και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες».

Γενικεύοντας ο κ. Φάμελλος ανέφερε: «Όσο κρίσιμο είναι για την Ευρώπη να ασκήσει κοινωνική πολιτική και πρέπει να είναι στα προτάγματα των ευρωεκλογών, αλλά τόσο απαραίτητο και θα έλεγα πολύ περισσότερο απαραίτητο είναι να υπάρξει δομημένη κοινωνική πολιτική και πολιτική δίκαιης κοινωνίας στην Ελλάδα. Γιατί το μόνο το οποίο ευημερεί με τον κύριο Μητσοτάκη είναι μερίσματα μεγάλων εταιρειών και υπερκέρδη λίγων».

Έκλεισε με επίθεση στον πρωθυπουργό αναφέροντας: «Με την προπαγάνδα και τη στείρα επικοινωνία δημιουργείτε ακόμα περισσότερες ανισότητες και εντάσεις, διότι δεν μπορεί να ακούει ένας πολίτης από το στόμα του πρωθυπουργού ότι τελικά η διαχείριση της επόμενης μέρας των Τεμπών ήταν πρόβλημα επικοινωνίας. Αν είναι δυνατόν! Μιλάμε σε μια κοινωνία η οποία πλέον αμφισβητεί και την πολιτική και τη δικαιοσύνη. Και εσείς λέτε ότι όλα αυτά θέμα είναι θέμα επικοινωνίας;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

