Βαρύ πρόστιμο για Παναθηναϊκό και Αταμάν από την Ευρωλίγκα

Η Euroleague γνωστοποίησε το απόγευμα της Δευτέρας (29/4) ποινές προς τον Εργκίν Αταμάν και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, για τα σχόλιά τους για τη διαιτησία μετά τα όσα έγιναν στο Game 1 της σειράς των play off με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Τούρκος τεχνικός των «πράσινων» τιμωρήθηκε με χρηματικό πρόστιμο 30.000 ευρώ για τις δηλώσεις που έκανε αναφορικα με τη διαιτησία του αγώνα με τους Ισραηλινούς και με άλλες 5.000 ευρώ για το γεγονός πως «...δεν συμμορφώθηκε με τους κανονισμούς της Λίγκας σχετικά με τη συνεργασία με τα media πριν από τον δεύτερο αγώνα της σειράς».

Παράλληλα, η Euroleague τιμώρησε με πρόστιμο 30.000 ευρώ την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την ανακοίνωσή της σχετικά με τη διαιτησία. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε τις ακόλουθες πειθαρχικές κυρώσεις σχετικά με περιστατικά που σημειώθηκαν την πρώτη εβδομάδα των Playoffs της Euroleague Turkish Airlines.

-Πρόστιμο 30.000 ευρώ επιβλήθηκε στον Εργκίν Αταμάν, Προπονητή του Παναθηναϊκού Αθηνών, για τη δημόσια δήλωσή του σχετικά με την απόδοση των διαιτητών μετά τον 1ο αγώνα των Playoffs της EuroLeague, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.γ) του Πειθαρχικού Κώδικα Μπάσκετ της Ευρωλίγκας.

-Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με πρόστιμο 30.000 ευρώ για τη δημόσια δήλωσή του σχετικά με την απόδοση των διαιτητών μετά τον Αγώνα 1 των Playoffs της EuroLeague, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.γ) του Πειθαρχικού Κώδικα Μπάσκετ της Ευρωλίγκας.

-Ο Εργκίν Αταμάν, Προπονητής του Παναθηναϊκού Αθηνών, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ, για μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα των μέσων ενημέρωσης πριν από τον αγώνα 2 των Playoffs της EuroLeague, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.κ) του Πειθαρχικού Κώδικα Μπάσκετ της Ευρωλίγκας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

