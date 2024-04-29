Τον σκόπελο που την εμπόδιζε να αναπτύξει στην Κίνα το προηγμένης τεχνολογίας λογισμικό υποβοήθησης οδήγησης φέρεται να ξεπέρασε η Tesla, κάτι που αποτυπώνεται και στην κατά 15% άνοδο που καταγράφει η μετοχή της.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η εταιρεία του Elon Musk φέρεται να βρήκε τη λύση στο πρόβλημά της, συνάπτοντας συνεργασία με την κινεζική Baidu. Τα δημοσιεύματα έρχονται σε συνέχεια της επίσκεψης-έκπληξη που έκανε ο δισεκατομμυριούχος Musk στην Κίνα για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της χώρας, Li Qiang. Το ιδιωτικό jet του αφεντικού της Tesla έφυγε από το Πεκίνο το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με το FlightRadar24.

Όπως μεταδίδει το BBC, η συμφωνία με την Baidu φέρνει τον Musk πιο κοντά στην ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτοοδηγούμενων οχημάτων στην Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο.

Ενώ τα ηλεκτρικά οχήματα της Tesla είναι από τα πιο δημοφιλή στην Κίνα, φέρονται να έχουν απαγορευτεί από ορισμένες κυβερνητικές υπηρεσίες λόγω ανησυχιών γύρω από την ασφάλεια των δεδομένων.

Επιπλέον, νωρίτερα φέτος, η κυβέρνηση Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι θα διεξάγει έρευνα κατά πόσο τα αυτοκίνητα που εισάγονται από την Κίνα αποτελούν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, καθώς ενδέχεται να συλλέγουν ευαίσθητα δεδομένα.

Συμφωνία - σταθμός

Σχολιάζοντας τη συμφωνία της Tesla με την Baidu ο Daniel Ives, αναλυτής της Wedbush τη χαρακτήρισε “συμφωνία-σταθμό”. Όπως είπε, η εταιρεία μπορεί να αντιμετωπίζει “τεράστιο εγχώριο ανταγωνισμό στην Κίνα σε συνδυασμό με μια πιο ήπια ζήτηση”, ωστόσο, η μακροπρόθεσμη αποτίμησή της εξαρτάται και από την έγκριση για πλήρως αυτόνομη οδήγηση.



Πολλοί αναλυτές θεωρούν απαραίτητο το “πράσινο φως” της Κίνας για την Tesla, καθώς οι επιδόσεις της σε άλλες αγορές έχουν αρχίσει να εξασθενούν. Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι στα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Tesla την προηγούμενη εβδομάδα, τα κέρδη της για τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, κατέγραψαν πτώση άνω του 50%.

Πηγή: skai.gr

