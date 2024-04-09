Ουκρανία - Ζελένσκι: Η προσοχή μας είναι στραμμένη στο Χάρκοβο

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις «μεγιστοποιούν τις προσπάθειές τους προκειμένου να ματαιώσουν τα ρωσικά σχέδια εναντίον του Χαρκόβου», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας.

«Σε συνεργασία με τους εταίρους μας, προσπαθούμε να ενισχύσουμε την αντιαεροπορική μας άμυνα», είπε.

Η προσοχή μας είναι στραμμένη πλέον «στο Χάρκοβο: στην ενεργειακή κατάσταση, στην υποστήριξη κατοίκων και επιχειρήσεων στην πόλη και στην ευρύτερη περιφέρεια», συνέχισε ο ουκρανός πρόεδρος.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος Ζελένσκι είχε σύσκεψη με στρατιωτικούς αξιωματούχους στο Κίεβο, στη διάρκεια της οποίας κυριάρχησαν τα μέτρα για την υπεράσπιση του Χαρκόβου, που σφυροκοπείται αδιάκοπα το τελευταίο διάστημα από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ουκρανοί αξιωματούχοι θεωρούν πως το Χάρκοβο θα αποτελέσει πιθανότατα τον επόμενο μεγάλο στόχο των ρωσικών στρατευμάτων.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε ενεργειακές υποδομές της βορειοανατολικής Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

