«Καμπανάκι» από ΕΟΦ: Επικίνδυνα προϊόντα μελιού για τη λίμπιντο στο διαδίκτυο

Τα προϊόντα αυτά θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, αφού περιέχουν φαρμακευτικές δραστικές ουσίες που δεν προβλέπονται.

Ο ΕΟΦ ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με την ενημέρωση των αρχών της Ολλανδίας και μέσω του συστήματος διοικητικής συνδρομής και συνεργασίας (AAC), κατόπιν εργαστηριακών εξετάσεων ανιχνεύτηκαν σε προϊόντα μελιού οι δραστικές φαρμακευτικές ουσίες sildenafil, tadalafil και flibanserin, που δεν αναγράφονται στη συσκευασία. Διακινούνται δε, με φαρμακευτικούς ισχυρισμούς για ενίσχυση της λίμπιντο.

Τα προϊόντα αυτά που παρουσιάζονται σαν τρόφιμα, θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, αφού περιέχουν φαρμακευτικές δραστικές ουσίες που δεν προβλέπονται.

Αυτά τα προϊόντα που ενδέχεται να προωθούνται στην Ελλάδα μέσω διαδικτύου είναι:

   VIP Vital Honey caviar

   Original Gouttes D'armour

   Black Horse extra Vital honey

   Black Horse Vital Honey (1)

   DoseVital Vital Honey for her

   Miel Soudan original, VitaferL

   Erkexin ultimate bex booster

   La Luz Honey For Her

   La LUZ Honey For Him

   Power52 Royal Jelly for Him

   ETUMAX Royal Honey VIP

   SUWEN dogal butik urunler

   Seltat Epemedyumlu macun bitkisel Karisim

   THEMRA Epimedymlu Macum

   Etumax

   Miel Soudan, Jaguar Power

   Royal Honey VIP

   Black Horse Vital Honey (2)

Ο ΕΟΦ καλεί τους καταναλωτές να μην προβούν σε προμήθεια και χρήση των συγκεκριμένων προϊόντων και σε περίπτωση που έρθει στην κατοχή τους τα προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον Οργανισμό.

Επισημαίνεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη αξιόπιστες πηγές, όπως το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΕΟΦ Μέλι
