ΕΟΦ: Επικίνδυνα προϊόντα μελιού για τη λίμπιντο στο διαδίκτυο

Ο ΕΟΦ ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με την ενημέρωση των αρχών της Ολλανδίας και μέσω του συστήματος διοικητικής συνδρομής και συνεργασίας (AAC), κατόπιν εργαστηριακών εξετάσεων ανιχνεύτηκαν σε προϊόντα μελιού οι δραστικές φαρμακευτικές ουσίες sildenafil, tadalafil και flibanserin, που δεν αναγράφονται στη συσκευασία. Διακινούνται δε, με φαρμακευτικούς ισχυρισμούς για ενίσχυση της λίμπιντο.

Τα προϊόντα αυτά που παρουσιάζονται σαν τρόφιμα, θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, αφού περιέχουν φαρμακευτικές δραστικές ουσίες που δεν προβλέπονται.

Αυτά τα προϊόντα που ενδέχεται να προωθούνται στην Ελλάδα μέσω διαδικτύου είναι:

VIP Vital Honey caviar

Original Gouttes D'armour

Black Horse extra Vital honey

Black Horse Vital Honey (1)

DoseVital Vital Honey for her

Miel Soudan original, VitaferL

Erkexin ultimate bex booster

La Luz Honey For Her

La LUZ Honey For Him

Power52 Royal Jelly for Him

ETUMAX Royal Honey VIP

SUWEN dogal butik urunler

Seltat Epemedyumlu macun bitkisel Karisim

THEMRA Epimedymlu Macum

Etumax

Miel Soudan, Jaguar Power

Royal Honey VIP

Black Horse Vital Honey (2)

Ο ΕΟΦ καλεί τους καταναλωτές να μην προβούν σε προμήθεια και χρήση των συγκεκριμένων προϊόντων και σε περίπτωση που έρθει στην κατοχή τους τα προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον Οργανισμό.

Επισημαίνεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη αξιόπιστες πηγές, όπως το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

