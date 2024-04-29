ΕΟΦ: Επικίνδυνα προϊόντα μελιού για τη λίμπιντο στο διαδίκτυο

Ο ΕΟΦ ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με την ενημέρωση των αρχών της Ολλανδίας και μέσω του συστήματος διοικητικής συνδρομής και συνεργασίας (AAC), κατόπιν εργαστηριακών εξετάσεων ανιχνεύτηκαν σε προϊόντα μελιού οι δραστικές φαρμακευτικές ουσίες sildenafil, tadalafil και flibanserin, που δεν αναγράφονται στη συσκευασία. Διακινούνται δε, με φαρμακευτικούς ισχυρισμούς για ενίσχυση της λίμπιντο.
Τα προϊόντα αυτά που παρουσιάζονται σαν τρόφιμα, θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, αφού περιέχουν φαρμακευτικές δραστικές ουσίες που δεν προβλέπονται.
Αυτά τα προϊόντα που ενδέχεται να προωθούνται στην Ελλάδα μέσω διαδικτύου είναι:
VIP Vital Honey caviar
Original Gouttes D'armour
Black Horse extra Vital honey
Black Horse Vital Honey (1)
DoseVital Vital Honey for her
Miel Soudan original, VitaferL
Erkexin ultimate bex booster
La Luz Honey For Her
La LUZ Honey For Him
Power52 Royal Jelly for Him
ETUMAX Royal Honey VIP
SUWEN dogal butik urunler
Seltat Epemedyumlu macun bitkisel Karisim
THEMRA Epimedymlu Macum
Etumax
Miel Soudan, Jaguar Power
Royal Honey VIP
Black Horse Vital Honey (2)
Ο ΕΟΦ καλεί τους καταναλωτές να μην προβούν σε προμήθεια και χρήση των συγκεκριμένων προϊόντων και σε περίπτωση που έρθει στην κατοχή τους τα προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον Οργανισμό.
Επισημαίνεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη αξιόπιστες πηγές, όπως το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.
