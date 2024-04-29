Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση που παρουσίασε το τηλεοπτικό δίκτυο Sky Italia, τα Αδέλφια της Ιταλίας της Τζόρτζια Μελόνι παραμένουν πρώτη πολιτική δύναμη της χώρας σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου των πολιτών με ποσοστό 27,6%. Η Μελόνι ανακοίνωσε χθες ότι θα είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου του κόμματός της σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας.

Ακολουθεί το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα με το 20,6% και το Κίνημα Πέντε Αστέρων με 16,3%.

Η Φόρτσα Ιτάλια, που ίδρυσε ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, έως τώρα "πείθει" το 8,3% του στατιστικού δείγματος και η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι το 7,9%.

Την κεντρώα συμμαχία Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης στηρίζει το 4,4% των ερωτηθέντων και τη συμμαχία Ιταλικής Αριστεράς-Οικολόγων το 4,3%.

Στην Ιταλία το ελάχιστο ποσοστό ψήφων που πρέπει να ξεπεράσουν τα κόμματα για να μπορέσουν να εκλέξουν ευρωβουλευτές είναι 4%. Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ανέβουν οι τόνοι της προεκλογικής εκστρατείας και λόγω του ότι υπάρχουν κόμματα όπως το μετριοπαθές Azione (Δράση), τα οποία βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από το ποσοστό που επιτρέπει την είσοδο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

