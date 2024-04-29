Nαρκωτικά σε σχολείο στην Πάτρα: Ελεύθερος με όρους ο πρώτος κατηγορούμενος

Σοκάρουν οι πληροφορίες που αποκαλύπτονται γύρω από το κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά μέσα σε σχολείο της Πάτρας.

Σήμερα στον ανακριτή οδηγήθηκε για να απολογηθεί ένας 19χρονος από νησί του Αιγαίου, από τους συνολικά 19 συλληφθέντες που εμπλέκονται με την υπόθεση.

Ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι τη δίκη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 υποστήριξε ότι ήταν θύμα της εγκληματικής οργάνωσης και όχι θύτης.

Συνολικά 19 άτομα συνελήφθησαν για διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών σε σχολικό συγκρότημα στην Πάτρα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι μαθητές και 7 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η διαδικασία των απολογιών για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν - κατά περίπτωση και σε βαθμό κακουργήματος - θα γίνει τμηματικά.

Αύριο Τρίτη το κατώφλι του ανακριτή θα περάσουν οι υπόλοιποι ενήλικες, ενώ την Τετάρτη οι ανήλικες συλληφθέντες.

