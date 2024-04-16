Όποιος έχει πάει Ντουμπάι, θα παραξενευτεί με τις εικόνες που φθάνουν στα διεθνή μέσα τις τελευταίες ώρες.
my rolls royce got flooded and we’re stuck in the middle of the road in dubai 🙃 pic.twitter.com/3A9BPjusua— Jordan Welch (@jrdnwelch) April 16, 2024
Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια εξαιτίας της καταρρακτώδους βροχής, με αυτοκίνητα και πεζούς να προσπαθούν να κινηθούν μέσα στα νερά που φτάνουν και το μισό μέτρο!
Heavy rainfall continues in Dubai, with authorities urging residents to remain indoors ⤵️ pic.twitter.com/IsiF4BOHfh— Anadolu English (@anadoluagency) April 16, 2024
Καθώς οι καταιγίδες με έντονες βροχοπτώσεις και χαλάζι συνεχίζονται - οι χειρότερες των τελευταίων 20 ετών στα ΗΑΕ - οι αρχές του εμιράτου καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να μην μετακινούνται.
BREAKING: Hacker House making waves in Dubai 🇦🇪 pic.twitter.com/LMBuHl1rkj— Superteam UAE (@SuperteamAE) April 16, 2024
Dubai’ye bereket getirdik. Ben geldim, çölde sağanak yağmur başladı😂 pic.twitter.com/Q9aZVibNaF— Lord of Crypto (@lord_of_crypto_) April 16, 2024
