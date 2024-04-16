Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ασυνήθιστες εικόνες από το Ντουμπάι: Πλημμυρισμένοι δρόμοι - «βάρκες» τα αυτοκίνητα  - Βίντεο

Οι χειρότερες καταιγίδες των τελευταίων 20 ετών πλήττουν το εμιράτο, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους  

Ντουμπάι

Όποιος έχει πάει Ντουμπάι, θα παραξενευτεί με τις εικόνες που φθάνουν στα διεθνή μέσα τις τελευταίες ώρες. 

Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια εξαιτίας της καταρρακτώδους βροχής, με αυτοκίνητα και πεζούς να προσπαθούν να κινηθούν μέσα στα νερά που φτάνουν και το μισό μέτρο! 

Καθώς οι καταιγίδες με έντονες βροχοπτώσεις και χαλάζι συνεχίζονται - οι χειρότερες των τελευταίων 20 ετών στα ΗΑΕ -  οι αρχές του εμιράτου καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να μην μετακινούνται. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντουμπάι πλημμύρες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark