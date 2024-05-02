Έκθεση με τον δυτικό στρατιωτικού εξοπλισμό που κατασχέθηκε κατά τη διάρκεια των μαχών στην Ουκρανία άνοιξε την Τετάρτη στη Μόσχα.

Η έκθεση που διοργανώθηκε από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας περιλαμβάνει περισσότερα από 30 κομμάτια βαρέως εξοπλισμού δυτικής κατασκευής, συμπεριλαμβανομένου ενός αμερικανικού άρματος μάχης M1 Abrams και ενός τεθωρακισμένου οχήματος μάχης Bradley, ενός άρματος μάχης Leopard 2 και ενός τεθωρακισμένου οχήματος πεζικού Marder από τη Γερμανία και ένα γαλλικής κατασκευής θωρακισμένο όχημα AMX-10RC.

Στην έκθεση, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για ένα μήνα σε ένα μνημείο του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου στη δυτική Μόσχα, εκτίθενται επίσης πυροβόλα όπλα και στρατιωτικά έγγραφα.

Οι ρωσικές αρχές επέκριναν τις προμήθειες δυτικών όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, θεωρώντας τις ως απόδειξη της άμεσης εμπλοκής του ΝΑΤΟ στις μάχες.

Την ίδια στιγμή, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι δυτικές στρατιωτικές προμήθειες στο Κίεβο δεν θα αλλάξουν την πορεία της σύγκρουσης και δεν θα εμποδίσουν τη Ρωσία να επιτύχει τους στόχους της.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.