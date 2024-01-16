WSJ: Η Shell αναστέλλει επ’ αόριστον όλες τις διελεύσεις από την Ερυθρά Θάλασσα

Τα δεξαμενόπλοια της πετρελαϊκής εταιρείας Shell δεν θα περνούν, μέχρι νεωτέρας, από την Ερυθρά Θάλασσα, γράφει σήμερα η έγκυρη οικονομική εφημερίδα Wall Street Journal, λόγω της απειλής που υφίσταται από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο όμιλος έλαβε αυτήν την απόφαση την περασμένη εβδομάδα, λόγω της απειλής για τα πληρώματα και του κινδύνου πρόκλησης πετρελαιοκηλίδας, στην περίπτωση κάποιο τάνκερ δεχτεί επίθεση.

Ένας εκπρόσωπος της Shell που ρωτήθηκε για το θέμα από το Γαλλικό Πρακτορείο, αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο.

Από τα τέλη Νοεμβρίου περίπου 30 πλοία έχουν δεχτεί επίθεση από τους Χούθι στην περιοχή αυτήν. Τις τελευταίες ημέρες, οι Υεμενίτες αντάρτες που στηρίζονται από το Ιράν πολλαπλασίασαν τις επιθέσεις τους εναντίον πλοίων που θεωρούν ότι σχετίζονται με το Ισραήλ, αναγκάζοντας πολλές ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν την Ερυθρά και να επιλέγουν μακρύτερες διαδρομές, κάνοντας το γύρο της Αφρικής, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος μεταφοράς. Δύο πετρελαϊκές εταιρείες, οι BP και QatarEnergy καθώς και ο κολοσσός των θαλάσσιων μεταφορών Maersk έχουν πάρει παρόμοιες αποφάσεις. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπεν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, από το Νταβός όπου βρίσκεται, εκτίμησε ότι η κλιμάκωση των επιθέσεων στην Ερυθρά Θάλασσα θα έχει επιπτώσεις στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). «Υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές αλλά (…) είναι λιγότερο αποτελεσματικές» από αυτήν που ακολουθείται σήμερα, μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, είπε ο αλ Θάνι, η χώρα του οποίου είναι ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς LNG παγκοσμίως.

Εναλλακτικές διαδρομές, εάν κλιμακωθεί περαιτέρω η κρίση, αναζητά και ο ρωσικός όμιλος πετρελαιοφόρων Sovcomflot, όπως μετέδωσε το πρακτορείο TASS. Η εταιρεία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τη θαλάσσια οδό της Ερυθράς, όμως «λόγω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στην περιοχή, είναι επί του παρόντος αδύνατον να προβλέψουμε» εάν τα τάνκερ της θα συνεχίσουν να περνούν από εκεί.

«Η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αποτιμά τους κινδύνους. Εάν χρειαστεί, θα αναζητηθούν εναλλακτικές διαδρομές για τα πλοία», πρόσθεσε το πρακτορείο.

Η Ρωσία καταδίκασε τα στρατιωτικά πλήγματα των ΗΠΑ και της Βρετανίας στην Υεμένη, τα οποία σύμφωνα με τη Μόσχα ισοδυναμούν με ένα ανεύθυνο εγχείρημα το οποίο μπορεί να προκαλέσει χάος σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.