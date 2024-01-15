Ο επικεφαλής διαπραγματευτής των Χούθι της Υεμένης δήλωσε σήμερα ότι η θέση της οργάνωσης δεν έχει αλλάξει μετά τα υπό την ηγεσία των ΗΠΑ αεροπορικά πλήγματα στην Υεμένη και προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις κατά πλοίων που κατευθύνονται προς το Ισραήλ θα συνεχιστούν.

«Οι επιθέσεις για να αποτραπούν τα ισραηλινά πλοία ή αυτά που κατευθύνονται προς λιμάνια της κατεχόμενης Παλαιστίνης θα συνεχιστούν», δήλωσε ο Μοχάμεντ Αμπντελσαλάμ στο Reuters.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα αιτήματα της οργάνωσης συνεχίζουν να είναι να δοθεί τέλος στην ισραηλινή επίθεση στη Γάζα και να επιτραπεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο βόρειο και το νότιο τμήμα του θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.