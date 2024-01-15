Ο επικεφαλής διαπραγματευτής των Χούθι της Υεμένης δήλωσε σήμερα ότι η θέση της οργάνωσης δεν έχει αλλάξει μετά τα υπό την ηγεσία των ΗΠΑ αεροπορικά πλήγματα στην Υεμένη και προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις κατά πλοίων που κατευθύνονται προς το Ισραήλ θα συνεχιστούν.

«Οι επιθέσεις για να αποτραπούν τα ισραηλινά πλοία ή αυτά που κατευθύνονται προς λιμάνια της κατεχόμενης Παλαιστίνης θα συνεχιστούν», δήλωσε ο Μοχάμεντ Αμπντελσαλάμ στο Reuters.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα αιτήματα της οργάνωσης συνεχίζουν να είναι α)να δοθεί τέλος στην ισραηλινή επίθεση στη Γάζα και β) να επιτραπεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο βόρειο και το νότιο τμήμα του θύλακα.

«Δεν θέλουμε κλιμάκωση στην Ερυθρά και την Αραβική Θάλασσα», δήλωσε ο Αμπντελσαλάμ. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι οι ΗΠΑ και η Βρετανία που στρατιωτικοποιούν την Ερυθρά Θάλασσα με τα πολεμικά τους πλοία.

«Η ενημέρωσή μας… συνεχίζει να αποσαφηνίζει τη θέση μας και να επιβεβαιώνει ότι όλα τα εμπορικά πλοία στην Ερυθρά και την Αραβική Θάλασσα είναι ασφαλή, με την εξαίρεση των ισραηλινών πλοίων ή αυτών που κατευθύνονται στο Ισραήλ, και μόνο αυτών», δήλωσε.

Το Ισραήλ έχει πολλές φορές αρνηθεί ότι έχει σχέσεις με πλοία που δέχονται επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα και πολλές διεθνείς ναυτιλιακές εταιρίες έχουν σταματήσει τις μεταφορές ή έχουν επιλέξει μακρύτερες και πιο δαπανηρές θαλάσσιες διαδρομές.

«Η θέση μας προέρχεται από θρησκευτικές, ηθικές και ανθρωπιστικές αρχές… καθώς και ως απάντηση στις εκκλήσεις του λαού της Παλαιστίνης… για να στηρίξουμε τους καταπιεσμένους στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο Αμπντελσαλάμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

