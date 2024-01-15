Βρετανία: Παράθυρο για νέες επιθέσεις εναντίον των Χούθι αφήνει ο Κάμερον

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε εγκρίνει την επίθεση με βρετανικά αεροσκάφη την Πέμπτη κάνοντας λόγο για «περιορισμένη, αναγκαία και αναλογική δράση», χωρίς να ζητήσει την έγκριση των βουλευτών, κάτι που έχει προκαλέσει την κριτική των κομμάτων της ελάσσονος αντιπολίτευσης.

Ο ηγέτης των Εργατικών της αξιωματικής αντιπολίτευσης σερ Κιρ Στάρμερ, που είχε ενημερωθεί από τον πρωθυπουργό για τις επιθέσεις, δήλωσε την Κυριακή στο BBC πως στηρίζει την απόφαση του κ. Σούνακ, αλλά σημείωσε πως πρέπει τώρα να υπάρξει αναλυτική συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής των Κοινοτήτων.

Ερωτηθείς για προηγούμενη δέσμευσή του ότι κάθε απόφαση για βρετανική συμμετοχή σε πόλεμο θα πρέπει να υπόκειται σε ψηφοφορία στη Βουλή, ο κ. Στάρμερ είπε ότι υπάρχει «τεράστια διάκριση» μεταξύ μιας περιορισμένης επιχείρησης σαν αυτή κατά των Χούθι από μία παρατεταμένη στρατιωτική εμπλοκή «που συνήθως συνεπάγεται στρατιώτες επί του εδάφους».

Στην ίδια κυριακάτικη εκπομπή του BBC αλλά και σε άρθρο στη Sunday Telegraph ο υπουργός Εξωτερικών λόρδος Ντέιβιντ Κάμερον άφησε να εννοηθεί πως η Βρετανία δε θα δίσταζε να επαναλάβει επιθέσεις κατά των Χούθι αν δεν σταματήσουν τις δικές τους επιθέσεις κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Θα συνεργαστούμε με τους συμμάχους. Θα υπερασπιζόμαστε πάντα στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Και -κάτι που είναι κρίσιμης σημασίας- θα είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τα λόγια μας με πράξεις», έγραψε ο λόρδος Κάμερον.

Εν τω μεταξύ, σε ομιλία του κατά τη διάρκεια του πρωινού στο Λονδίνο, ο υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς θα ανακοινώσει πως 20.000 μέλη των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων θα αναπτυχθούν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο της μεγαλύτερης ανάπτυξης δυνάμεων του ΝΑΤΟ από τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου.

«Οι γραμμές μάχης επαναχαράσσονται. Πρέπει να είμαστε Προετοιμασμένοι να αποτρέψουμε τους εχθρούς μας», αναμένεται να πει ο κ. Σαπς, προσθέτοντας πως η χάνεται το «μέρισμα ειρήνης» που απολάμβανε η γηραιά ήπειρος μετά από τον Ψυχρό Πόλεμο.

