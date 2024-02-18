Το Πεκίνο διαβεβαιώνει την Ουκρανία ότι «δεν πουλά θανατηφόρα όπλα» στη Ρωσία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι διαβεβαίωσε τον Ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα ότι η Κίνα «δεν πουλάει θανατηφόρα όπλα» στη Ρωσία, ανέφερε σήμερα το Πεκίνο.

Παρά τη σύρραξη, η Κίνα παραμένει πολύ σημαντικός εμπορικός και διπλωματικός εταίρος της Ρωσίας, με τις δύο χώρες να συμμερίζονται την κοινή φιλοδοξία να αποτελέσουν αντίβαρο στη δυτική επιρροή στη διεθνή σκηνή.

Εκτός της οικονομικής στήριξης, η Κίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με υποψίες, ιδίως της αμερικανικής πλευράς, ότι παράσχει στον ρωσικό στρατό, που πολεμά στην Ουκρανία, εξοπλισμούς ή όπλα. Τις κατηγορίες απορρίπτει κατηγορηματικά το Πεκίνο.

Η Κίνα «συνεχίζει να ασκεί πιέσεις για τη διεξαγωγή ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και δεν ρίχνει λάδι στη φωτιά», είπε ο Ουάνγκ Γι στον Ντμίτρο Κουλέμπα, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης χθες στο Μόναχο (Γερμανία), στο περιθώριο της Διάσκεψης για την Ασφάλεια.

Το Πεκίνο «δεν επωφελείται (από την κατάσταση) για να αποκομίσει οφέλη και δεν πουλά θανατηφόρα όπλα στις εμπόλεμες ζώνες ή στους εμπλεκόμενους στη σύρραξη», υπογράμμισε, σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου που δημοσιεύτηκε σήμερα από την κινεζική διπλωματία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.