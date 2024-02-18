Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στη Ρωσία Λιν Τρέισι έκανε γνωστό ότι επισκέφθηκε σήμερα ένα αυτοσχέδιο μνημείο που είναι αφιερωμένο στον ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι στη Μόσχα, την ώρα που οι ρωσικές αρχές σθεναρά καταπνίγουν κάθε συγκέντρωση αυτού του είδους μετά την ανακοίνωση του θανάτου του στη φυλακή την Παρασκευή.

«Σήμερα, στην πέτρα Σολοβέτσκι, κλαίμε για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι και άλλων θυμάτων της πολιτικής καταστολής στη Ρωσία», έγραψε η αμερικανική πρεσβεία στον λογαριασμό της στο Telegram.

Αυτό το μήνυμα συνοδευόταν από μία φωτογραφία της πρέσβειρας, μπροστά από πολλά μπουκέτα λουλουδιών που είχαν τοποθετήσει σε αυτό το μνημείο για τα θύματα της πολιτικής καταστολής, το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα στη Λουμπιάνκα, την έδρα της σοβιετικής KGB και κατόπιν της ρωσικής FSB.

«Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, στους συναδέλφους και στους υποστηρικτές του Αλεξέι Ναβάλνι. Η δύναμή του ήταν ένα παράδειγμα που εμπνέει. Τιμάμε τη μνήμη του», ανέφερε η αμερικανική πρεσβεία.

Сегодня у Соловецкого камня мы скорбим о смерти Алексея Навального и других жертв политических репрессий в России.



Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье, коллегам и сторонникам Алексея Навального. Его сила - вдохновляющий пример. Мы чтим его память. pic.twitter.com/H73fsvF8J9 — Посольство США в РФ/ U.S. Embassy Russia (@USEmbRu) February 18, 2024

Παρά την καταστολή και τις προειδοποιήσεις, εκατοντάδες Ρώσοι συμμετείχαν σε μικρές συγκεντρώσεις σε διάφορες πόλεις για να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη του Αλεξέι Ναβάλνι, γνωστού επικριτή του Κρεμλίνου που πέθανε σε ηλικία 47 ετών σε μια φυλακή στη ρωσική Αρκτική.

Οι ρωσικές αρχές προχώρησαν σε περισσότερες από 400 συλλήψεις την Παρασκευή και το Σάββατο κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων που διοργανώθηκαν σε 36 πόλεις, με την πλειονότητα των συλλήψεων να λαμβάνει χώρα στην Αγία Πετρούπολη και τη Μόσχα, σύμφωνα με την εξειδικευμένη ΜΚΟ OVD-Info.

Σήμερα, προστατευτικά κιγκλιδώματα τοποθετήθηκαν περιμετρικά ενός άλλου μνημείο της ρωσικής πρωτεύουσας, στον «Τοίχο του Πένθους», διαπίστωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Δεκάδες αστυνομικοί βρίσκονται εκεί παρατεταγμένοι, ωστόσο σε ορισμένους ανθρώπους επετράπη να προσεγγίσουν το μνημείο για να αφήσουν λουλούδια.

Ο θάνατος του Αλεξέι Ναβάλνι, για τον οποίο το Κρεμλίνο τηρεί σιγή ιχθύος, προκάλεσε κύμα αγανάκτησης στις δυτικές χώρες, πολλές εκ των οποίων κατηγορούν τη Ρωσία ότι είναι υπεύθυνη.

Ο Λεονίντ Βολκόφ, ένας σύμμαχος του Ναβάλνι, δήλωσε σήμερα ότι δεν πρόκειται «για έναν θάνατο, αλλά για μια δολοφονία».

Κάλεσε τους υποστηρικτές του Αλεξέι Ναβάλνι να «μην αποθαρρύνονται». «Αυτό περιμένουν από εμάς τώρα. Αυτό στο οποίο αφιέρωσε τη ζωή του πρέπει να κερδίσει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

