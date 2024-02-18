Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούις Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι διαπράττει μια «γενοκτονία» των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, παραλληλίζοντας τη με την εξόντωση των Εβραίων από το χιτλερικό καθεστώς.

«Αυτό που συμβαίνει στη Λωρίδα της Γάζας δεν είναι ένας πόλεμος, είναι μια γενοκτονία» δήλωσε ο Λούλα σε δημοσιογράφους από την Αντίς-Αμπέμπα, στην Αιθιοπία, όπου παρέστη σε μια Σύνοδο της Αφρικανικής Ένωσης.

«Δεν είναι ένας πόλεμος στρατιωτών εναντίον στρατιωτών. Είναι ένας πόλεμος μεταξύ ενός πολύ καλά προετοιμασμένου στρατού και γυναικών και παιδιών», συμπλήρωσε ο Βραζιλιάνος ηγέτης.

«Αυτό που συμβαίνει στη Λωρίδα της Γάζας με τον παλαιστινιακό λαό δεν συνέβη σε καμία άλλη στιγμή της ιστορίας. Στην πραγματικότητα, έχει ήδη συμβεί: όταν ο Χίτλερ αποφάσισε να σκοτώσει Εβραίους», υποστήριξε.

Οι δηλώσεις αυτές είναι μεταξύ των πιο επικριτικών που έχει διατυπώσει ποτέ ο Λούλα σχετικά με τη σύρραξη μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Ο 78χρονος ηγέτης είχε καταδικάσει την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς εναντίον του Ισράηλ χαρακτηρίζοντάς την «τρομοκρατική» ενέργεια.

Όμως, στη συνέχεια εμφανίστηκε πολύ επικριτικός απέναντι στη στρατιωτική εκστρατεία αντίποινων του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.